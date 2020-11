Auflagen im Sinkflug

Jens Kalaene/dpa In der Medienbranche ist unklar, ob Online die Printverluste kompensieren kann

Spätestens Mitte 2022 dürfte es soweit sein: Dann wird die verkaufte Auflage der Bild unter einer Million liegen. Vor 25 Jahren waren es noch knapp fünf Millionen gewesen. Nicht dass der Niedergang speziell dieses Druckerzeugnisses Kummer bereiten müsste, aber er steht für die Auszehrung einer ganzen Mediengattung: der gedruckten Zeitungen.

Die jüngsten Zahlen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) haben die Abwärtsentwicklung einmal mehr bestätigt. Die Gesamtauflage der Tageszeitungen ist im dritten Quartal 2020 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahrs auf 14,2 Millionen Exemplare gesunken – ein Rückgang um 5,3 Prozent. Davon sind 12,9 Millionen über Abonnements und am Kiosk verkauft worden (»harter Vertrieb«), der Rest waren Bordexemplare und »sonstiges« (verbilligt oder gratis).

Die Auflagenverluste sind über die gesamte Branche hin zu beobachten, sie verteilen sich jedoch nicht auf alle Titel und alle Regionen gleich. Nach Angaben des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) sind etwa 300 regionale und lokale Zeitungsausgaben auf dem Markt. Die meisten davon sind Ableger größerer Titel ohne eigene Redaktion, nur 90 Blätter erreichen eine Auflage von 30.000 und mehr, darunter sieben überregionale. Außerdem werden acht Wochen- oder Sonntagszeitungen bei der IVW gemeldet.

Besonders krasse Verluste gibt es in Berlin und in anderen Großstädten, während sie sich z. B. in Schleswig-Holstein in Grenzen halten. Noch deutlicher fallen die Differenzen bei den überregionalen Titeln aus. Springers Boulevardblatt Bild hat gegenüber dem Vorjahr 13,6 Prozent verloren und konnte (einschließlich B. Z.) noch 1,27 Millionen Exemplare absetzen. Die Welt aus demselben Verlag schrumpfte sogar um 36,9 Prozent auf 74.400; bei ihr wirkten sich allerdings Sonderfaktoren aus. Die FAZ verlor 11,8 Prozent (Auflage 200.000), die Süddeutsche Zeitung konnte ihre Verluste mit 6,1 Prozent kleiner halten (306.600), das Handelsblatt hat gegen den Trend um fünf Prozent zugelegt (139.500).

Die Auflagen der Zeitungen schrumpfen schon seit 30 Jahren, in jüngerer Zeit beschleunigt sich der Sog nach unten. Die Ursachen sind vielfältig, das Internet ist nur eine davon. Für die jüngeren Menschen ist die Lektüre einer gedruckten Zeitung zumeist längst keine Option mehr. Damit aber bröckelt die wirtschaftliche Grundlage des Mediums. Denn mit den Auflagen sinken auch die Werbeerlöse. Die haben in den vergangenen zehn Jahren um 44 Prozent abgenommen, seit 2000 um 68 Prozent. Nur noch gut 30 Prozent der Kosten werden durch Reklame gedeckt.

Hoffnungen der Verlage ruhen weiterhin auf den »E-Papers«, den digitalen Ausgaben der gedruckten Zeitungen. Von ihnen sind im dritten Quartal 2020 rund 1,9 Millionen abgesetzt worden, wovon allerdings die Hälfte »sonstige Verkäufe« waren. Auch wenn sich die Verkaufszahl in den letzten drei Jahren fast verdoppelt hat, sind das erst 8,6 Prozent der Abo-/Kioskauflage. Gleichwohl gibt es positive Ausnahmen: Die Süddeutsche hat im dritten Quartal 61.600 digitale Zeitungen verkauft, ihre »harte« Printauflage (Abo/Kiosk) betrug 207.400 Exemplare. Beim Handelsblatt lag die E-Paper-Auflage mit 58.800 sogar deutlich über Print (30.800). Wie viele davon voll bezahlt worden sind, ist nicht ersichtlich.

Das große Fragezeichen ist denn auch die Rentabilität. Kein Verlag verrät, wieviel die digitalen Ausgaben zu den Gesamterlösen der Zeitung beitragen. Ihre Kosten sind deutlich geringer, weil Druck und Vertrieb entfallen, dafür sind die Abonnements auch billiger.

Die meisten Zeitungen werfen immer noch hohe Profite ab. Auch dazu gibt es zwar keine Zahlen, es wird aber hin und wieder beim Verkauf einzelner Blätter deutlich. Was für die Zukunft mindestens genauso bedrohlich ist wie die Erosion der Auflage und Werbeerlöse, ist der Verfall der Vielfalt. Übernahmen, Zentralredaktionen – selbst über Verlagsgrenzen hinweg – und die Einstellung von Titeln sorgen dafür, dass die Zahl der Stimmen im Blätterwald sinkt. Was wiederum die Attraktivität des Mediums Zeitung und seine gesellschaftliche Bedeutung schmälert.

Im Februar 2020 hatten in einer Umfrage 54 Prozent der Zeitungsverleger angegeben, dass sie für 2025 den Wendepunkt erhoffen: Dann sollten die Erlöse aus Digitalabos die Verluste bei Print ausgleichen. Ob das realistisch war und was daraus nach der Pandemie werden wird, weiß niemand. Zumal mit Digitalerlösen nicht nur die Verkäufe von E-Papers gemeint sind. Verlage bieten neben den gedruckten und digitalen Zeitungen auch rund 700 Webseiten an. Dort finden sich Artikel aus der jeweiligen Zeitung, oft aber auch eigenständige Text-, Audio- und Videobeiträge. Bei 228 dieser Angebote wird für die Nutzung Geld verlangt. Zur Rentabilität verraten die Verlage nichts, bei den wenigsten dürften die Einnahmen die Kosten decken. Der Grund: Viele Menschen sind nicht bereit, für Informationen aus dem Internet angemessene Preise zu bezahlen und weichen lieber auf Gratisportale aus.

Nur wenn sich diese Haltung ändert, kann Onlinejournalismus ein tragfähiges Geschäftsmodell werden. Und nur dann könnte tatsächlich die Zukunft des Journalismus im Internet liegen. Bleibt zu hoffen, dass es bis dahin noch genug Redaktionen und Journalisten geben wird, die qualifizierte Inhalte liefern und gut davon leben können.