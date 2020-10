Die Welt im Strich

Hauck & Bauer

Das neue Buch aus dem Hause Kunstmann sieht aus wie ein Gesangsbuch, ist aber die Bibel. Die Bibel für spaßbereite Menschen, für Leser mit Sinn für albernen, aber auch bösartigen Humor.

Auf mehr als 300 Seiten wurden Karikaturen und Cartoons der Freunde Elias Hauck und Dominik Bauer zusammengetragen, wobei ersterer zeichnet und zweiterer die Texte schreibt. Die Strips des Duos sind in einer konservativen Sonntagszeitung zu bewundern; es gibt sogar Menschen, die den Berg Papier angeblich nur ihretwegen erwerben. Im vorliegenden prachtvollen »Best Of« sind gar einige unveröffentlichte frühe Skizzen zu bewundern. Kein Thema lassen sie aus, alles wird in Schwarzweiß gefasst. Die typischen, mit schiefen Strichen gezeichneten Figuren mit großen Nasen und übergroßen Mündern verstärken den Witz. Zumeist sind es klassische Strips von vier Bilder mit der Pointe im letzten. Doch Einseiter beherrschen sie auch. Vater und Sohn im Gespräch: »Eine 5 in Religion?« – »Ich versteh’s auch nicht! Ich hab’ für eine 2 gebetet.«

Auch gut: Wie Hauck & Bauer einen Idioten das Buch »Der Idiot« lesen lassen, den kleinen Goethe neben seiner dominanten Mutter zeigen und mit Atheisten Weihnachten feiern (»Frohe Nachten!«). Zum Schluss für alle Kneipengänger den Satz eines Kneipengängers: »Solange ich den Mund halte, kann mir niemand widersprechen.«