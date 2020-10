Es liegt nicht an dir, es liegt an mir

imago/Jakob Hoff Sie werden ihm nie verzeihen, dass er Mathe mag (und Gründe hat!): Dietmar Dath

Wer liest, entwickelt Vorlieben, wer weiterliest, entwickelt Geschmack. Hilfreich sind Vorbilder, von denen man lernen kann, dass nicht alles, was der Kanon für Kunst hält, auch welche ist; und so traut man sich irgendwann, bei Philipp Roth zu gähnen, und gefällt sich darin, Michail Bulgakows »Der Meister und Margarita« für überdreht und sowjetisch zu halten. Dass eines der Vorbilder mit Philipp Roth genausowenig anfangen kann, ist dann eine willkommene Bestätigung; dass ein anderer geschätzter Kollege einen zusammenfaltet, weil man Bulgakow nicht begriffen habe, ein brauchbarer Dämpfer.

Dietmar Daths Buch »Stehsatz. Eine Schreiblehre«, die erweiterte Verschriftlichung einer Göttinger Poetikvorlesung, ist keine Schreibschule, auch wenn man erfährt, nach welchen Regeln – und es sind wirklich Regeln – der so ungeheuer produktive Dath verfährt. Aus »Kategorientheorie, Informationstheorie, Inferentialismus«, die dabei eine Rolle spielen sollen, ergibt sich vorderhand nichts Staunenswertes; Regel eins etwa lautet: »Beginne von der Idee her, dass Sätze aus anderen Sätzen zusammengesetzt sind, Wörter aus anderen Wörtern, bedeutungsfähige Zeichen aus anderen bedeutungsfähigen Zeichen. Beachte deine drei notwendigen und hinreichenden Organisationsprinzipien fürs Zusammensetzen von Zeichen aus Zeichen: Thema, Stoff und Form.« In der harmlos wirkenden Regel schläft aber das Credo, dass, wenn Thema, Stoff, Form das Kunstwerk bestimmen, es ein imaginiertes Publikum und seine Erwartungen an einen literarischen Text eben nicht tun.

Das Literaturspießertum Marcel Reich-Ranickis, hat ein Beobachter mal notiert, bestehe darin, einen anderen Maßstab als das unverrückbar als »Literatur« Verinnerlichte (hier: Thomas Mann) weder zu kennen noch auch nur kennen zu wollen: Also gibt es gute Bücher (à la Thomas Mann) und schlechte (nicht à la Thomas Mann). Die deutsche Literaturkritik, glaubt Dath, verfahre ebenso borniert, wenn sich ihr Ton vom Ton der Amateurrezensionen beim großen Onlinehänder schon nicht mehr unterscheide. Ijoma Mangold in der SZ über Daths (im übrigen sehr guten) Roman »Waffenwetter«: »getragen von einer geradezu pubertären Gewolltheit und Angestrengtheit (…), voller schlechter Kalauer und verklemmtem Bildungsgeprotze, Theorie-Angebertum und schwer aufgesetzter Rebellionsromantik«. SZ-Kollege Burkhard Müller über die »Abschaffung der Arten«, einen Roman, der ihm »Pein und Qual« verursacht habe: »Selten hat der Rezensent so intensiv den Wunsch verspürt, ein Buch zuzuklappen und ins Eck zu pfeffern.« Thomas E. Schmidt in der Zeit über »Sämmtliche (!) Gedichte«: »poetischer Trash«, in dem »der pseudophilosophische Scheiß der letzten Jahre« breitgetreten werde. Die Taz urteilt pauschal, Daths Schriften seien »ziemlich nervig«, manchmal auch »richtig unangenehm«.

Dath zitiert noch viel ausführlicher, weil es ihm um ein auf Touren gebrachtes Kleinbürgertum geht, das keine Lust mehr auf Frischluft hat. Daths »Schreiblehre« ist insoweit eine, als sie rechtfertigen möchte, dass Kunst noch in ihren Missgriffen Absichten haben kann. Dath sagt: Es hat einen Grund, dass ich so schreibe, wie ich’s tue. Ich schreibe so, damit Thema, Stoff und Form auf eine Weise zusammenfinden, die jene Haltung zum Ausdruck bringt, um die es mir beim literarischen Schreiben geht: meine Haltung als Kommunist und Schriftsteller, die Haltung des fiktionalen Werks zur Wirklichkeit, beide Haltungen zueinander. Es ist ein unendlicher Prozess, ein permanentes Ausprobieren. Es ist, sagt Dath, nur recht, wenn damit nicht alle etwas anfangen können; es ist aber ein Zeichen für traurige, dem Marktdiktat geschuldete Bosheit, wenn sich – Pein, Qual, wegpfeffern, Scheiß – kleinbürgerliche Vernichtungsphantasien in die Kritik schleichen, die ahnen mag, dass es unwahr ist, für Kunst nur das zu halten, was man immer schon dafür gehalten hat, unbekümmert um das, was an einem Text tatsächlich misslungen ist: »Sachfehler, Namensfehler, Grammatikfehler, Stilsorgen, Formfehler, Kompositionsfehler, falsche Stoff- und Themenwahl, ungenügende Durchführung eigentlich stimmiger Ansätze, verkehrte Antworten auf schiefe Fragen – fast nichts davon, wie gesagt, hat je eine im Literaturbetrieb wirkende Kritikerin oder ein Kritiker gemerkt. Diese Fachleute werfen den Texten lieber vor, dass sie etwas anderes behandeln als das, was ihresgleichen interessiert. Liegt es womöglich daran, dass sie das, was mich interessiert, gar nicht sehen? Gegenfrage an mich: Warum schreibe ich nicht über das, was sie interessiert? Sehr platt: Weil ich das nicht will und nicht muss.«

Eine mögliche Antwort wäre hier: Dann müssen wir’s ja auch nicht lesen, wie der traditionelle Vorschusslorbeer, den man gerade hierzulande der »Kunscht« (Robert Gernhardt) als bürgerlicher Selbstverortungsbemühung gewährt, für verlässlich produzierte Schreibkrämpfe gesorgt hat. Die Umkehrung des Klischees, wonach Unlesbarkeit auf Kunst deutet, ist, dass sich auch ein literarischer Text zuerst durch Lesbarkeit auszeichne, und wenn Dath den »Satiriker Gerhard Henschel« dafür schilt, die vertrackte Prosa einer Marianne Fritz, von Dath bewundert, einmal als »terroristisch« bezeichnet zu haben, so muss man Henschels Einlassung, erschienen vor reichlich 20 Jahren im Satiremagazin Titanic, vielleicht ein bisschen Raum geben, um zu verstehen, wo’s herkommt und worauf das zielte: »Es gibt ja immer noch viele Menschen, die der Kunstreligion huldigen und ins Knie brechen, wenn jemand mit den entsprechenden Allüren und Großkomtursgebärden die Bühne betritt. Dass der alte Gaunertrick noch funktioniert, hat Friedhelm Rathjen am 16. Januar 1999 mit seiner Rezension von ›Naturgemäß II‹ in der Süddeutschen Zeitung demonstriert«, allwo er nämlich feststellte, er habe Fritz’ 2.714seitigen Riesenroman zwar kaum einmal verstanden, sei aber gerade darum sicher, dass es sich lohne, ihn zu lesen.

Ein Paradigmenwechsel: Konnte Henschel die Literaturkritik noch dafür verspotten, dass sie der Kunst Carte blanche gab, Rätsel ohne Lösung zu sein, ist es heute gerade umgekehrt und verhöhnt dieselbe Kritik, die etwa die bestsellend-mediokre Elena Ferrante feiert, das, was nicht auf Breite zielt. Dath, der Materialist, weiß, woran das liegt: Die Mittelschicht geht kaputt, das Lesepublikum schwindet, und die Zeitungen kommen dem kleinbürgerlichen Aftergeschmack entgegen, der den Versuch, schlichten Realismus zu transzendieren, für Arroganz, nämlich eine unterbliebene Serviceleistung hält.

Der Hass der Verdummten, da hat Dath recht, bedroht die Literatur als solche (und des Technikfreundes Verachtung fürs Sozialmediale ist so schneidend wie tröstlich), und der Kern seiner Schreibverteidigungslehre ist, dass das Unvermögen oder die Unlust, einer Kunstsache auf den Grund zu gehen, die Sache erst mal nichts angeht. Was einst die anarchische Emanzipation vom bürgerlichen Kunstmuff war, ist heute ein Spießerreflex, und wenn Buch und Kopf zusammenstoßen, und es klingt hohl, dann kann es nach wie vor am Kopf liegen. Sicher, was Mist ist, soll Mist heißen dürfen; was Mist zu Mist macht, soll man aber sagen müssen. Was sie Dath vorwerfen, ist ja nicht, dass er Kitsch produziere, den eigentlichen Feind von Kunst, sondern sind die Komplikationen aus Mathematik, Philosophie und Naturwissenschaft, von denen Dath behauptet, sie gehörten darum zu seiner (Science-Fiction-)Literatur, weil sie zur Welt gehörten. Möchte sein, dass die Kritik ihm bloß vorwirft, mehr zu wissen als sie, und nichts stachelt das Ressentiment so an, wie wenn ihm einer schlau kommt. Und dazu noch Kommunist ist.

»Du solltest dich wirklich mal ’nem anderen Herzen zuwenden als deinem eigenen« (»Sämmtliche Gedichte«, Frankfurt 2009, S. 139): das ist er ja schon fast, der Kommunismus. Diese nervige, unangenehme, pseudophilosophische Scheiße; zum Ins-Eck-Pfeffern.