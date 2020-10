Nachschlag: Punk pur

imago images/ZUMA Press/Amazon Studios Sacha Baron Cohen als Borat

Vollstes Verständnis für die, denen die Scherze Sacha Baron Cohens zu unappetitlich sind und einfach zu weit gehen. Sie lassen sich aber auch als purer Punk betrachten – brutale Provokation zur Entlarvung von Heuchelei und Bigotterie. Im zweiten Teil von »Borat« funktioniert das ähnlich wie 2006: Die nette Bäckerin versieht eine Torte mit einem extrem antisemitischen Spruch, ein Schönheitsdoktor offenbart pädophile Absichten, Südstaatler ergötzen sich an Neonazimitgröhlsongs. Und da wäre noch Rudolph Giuliani. Der Trump-Anwalt lässt sich von Borats 15jähriger Tochter (dargestellt von der 24jährigen Schauspielerin Maria Bakalova) interviewen, verschwindet mit ihr schließlich in einem Nachbarraum, lässt sich aufs Bett fallen und fummelt in seiner Hose herum. Ein Punkt ist erreicht, wo selbst Cohen dazwischengeht: »Es ist meine Verantwortung als Produzent, für die Sicherheit meiner Hauptdarstellerin zu sorgen«, erklärte er nun im Interview mit dem Sender ABC. (mme)