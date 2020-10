Globaler Neokorporatismus

REUTERS/Bruno Kelly Imperiale Lebensweise? Gerodetes Teilstück des Amazonas-Regenwaldes in der Nähe der brasilianischen Stadt Porto Velho (17.9.2020)

Das jüngste Buch des Professors für internationale Politik der Universität Wien und organischen Intellektuellen des radikalökologischen Linksliberalismus im deutschsprachigen Raum, Ulrich Brand, versammelt 15 Beiträge. Von ihnen sind nur die beiden ersten, eine längere Einleitung mit Anmerkungen zur Coronakrise und einer aktuellen Lageeinschätzung der gesellschaftlichen Entwicklung mit Fokus auf der Klimabewegung, und die kurze Einleitung zum Abschnitt über Lateinamerika neu. Der Rest ist zwischen 2012 und 2018 bereits andernorts erschienen.

Die einzelnen Abhandlungen sind inhaltlich wie formell sehr heterogen. In den fünf thematischen Unterabschnitten geht es, grob gesagt, um die Formierung des Coronakapitalismus, Hegemonietheorie, Wachstumskritik, Demokratisierungsprozesse und die Entwicklung in Südamerika in den letzten rund zehn Jahren. Formal handelt es sich vorwiegend um politikwissenschaftliche Texte. Der Band enthält aber auch einen Bericht (zur Arbeit Brands in der Enquetekommission »Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität« des Bundestags), einen Kommentar (»Commons, Staat und Herrschaftskritik«), ein Interview (»In Europa heißt ›gutes Leben‹ heute Fleisch und fliegen«) und ein Jubiläumsschreiben für die Nichtregierungsorganisation Medico International (»Kritik im Handgemenge«).

Überzeugend und instruktiv sind die Aufsätze zumeist, wenn Brand Ideen und Termini des wissenschaftlichen Mainstreams oder Entwicklungen in der offiziellen Politik kritisiert. In »Kapitalistisches Wachstum und soziale Herrschaft« zeigt er zum Beispiel, dass die Vertreter der drei Strömungen der Wachstumskritik – der Autor nennt sie »Grenzen des Wachstums«, »Glücksforschung« und »Befreiung vom Überfluss« – den »herrschaftlichen Gehalt« bürgerlicher Ökonomie und Politik ausblenden. In »Global Goverance und Klimakrise« demonstriert Brand ähnlich, wie der seit den 1990er Jahren entwickelte, institutionelle Modus politischer Steuerung darauf basiert, Staat und Kapital von der Verantwortung für die sozialökologischen Widersprüche auszunehmen und sie statt dessen im Geiste eines »globalisierten Neokorporatismus« als Akteure ihrer Regulierung zu inthronisieren.

Einige Artikel halten leider nicht, was sie versprechen. Die Erörterung der »(semi-)peripheren Staatlichkeit« in »Poulantzas und Gramsci in Lateinamerika« etwa bleibt hinter anderen regulationstheoretisch oder weltsystemtheoretisch inspirierten Arbeiten zum Problem zurück. Die Darstellung ist eher kursorisch. Sozialtheoretische Form- und historische Bestimmungen des Staates gehen durcheinander. In »Sozial-ökologische Transformation« wiederum differenziert Brand unterschiedliche Transformationsbegriffe voneinander und von Konzepten der »Transition«. Die Entwicklung »von der Revolution zur Transformation«, wie eine Zwischenüberschrift ankündigt, wird aber weder historisch noch analytisch präzise ausgearbeitet. »Die ›Aufhebung‹ der Revolution in einem kritisch emanzipatorischen Transformationsverständnis« unterstellt der Autor, anstatt sie zu entfalten. Vielmehr kontrastiert er – latent modernisierungstheoretisch – ein stark vereinfachtes, traditionelles Verständnis von Revolution als »großem und raschen Bruch«, der sie natürlich auch ist, mit der mutmaßlich der Komplexität heutiger »Herrschaftsverhältnisse« adäquaten modernen Idee einer »kritisch-emanzipatorischen« »doppelten Transformation«, die fast nur negativ (»nichtlinear«, keine Privilegierung in Raum und Zeit) definiert wird. Unter diese Vorstellung subsumiert Brand fälschlicherweise auch Luxemburgs »revolutionäre Realpolitik«, die keineswegs ohne den »Hammerschlag der Revolution« (Luxemburg) auskommt.

Die für Brands Position charakteristischen Probleme des Buchs bestehen im intellektuellen Rüstzeug, das nicht nur, aber auch im lesenswerten programmatischen Aufsatz »Klimagrechtigkeit und Freiheit« zu einer schiefen Gegenwartsanalyse und zu ebensolchen Orientierungen für die politische Praxis führt. Der Autor reduziert die ökonomischen Ausbeutungs- und politischen Herrschaftsverhältnisse auf intersektionalistisch begriffene »Macht- und Herrschaftsverhältnisse«, als ob es keine qualitative Differenz zwischen Klassen- und anderen sozialen Verhältnissen gäbe. Im Anschluss daran konzeptioniert er die gegenwärtigen Kämpfe zur Bearbeitung des sozialökologischen Widerspruchs mit Hilfe einer politizistisch zurechtgestutzten Hegemonietheorie als Ringen verschiedener politischer Gruppen – nicht politisch-ökonomischer Klassen – um die Ausgestaltung des »grünen« Kapitalismus. Die Einflugschneise für eine Postwachstumsgesellschaft bildet dann, in der Logik durchaus konsequent, eine Vorstellung von »Freiheit«, derzufolge nur Individuen und soziale Bewegungen als Subjekte der »Befreiung« übrigbleiben, deren kulturelle Entwicklung als Selbstzweck im Prozess der Befreiung Brand akzentuiert. »Freiheit« bedeutet dann zunächst mehr Freiheit von der Organisation gesellschaftlicher Arbeit – statt Freiheit durch die Neuorganisation gesellschaftlicher Arbeit.