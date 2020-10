Zuneigung in Dollar und Cent

Matt Kennedy / Focus Features Versöhnung mit den herrschenden Verhältnissen: Melanie (l., Gina Rodriguez) und Old Dolio (r., Evan Rachel Wood)

Die einfältige Protagonistin Old Dolio reagiert mit Unverständnis, als jemand die Liebe ihrer Eltern ihr gegenüber in Frage stellt: »Wir teilen alles durch drei! Das machen wir, seit ich klein war.« Damit ist die Kleinfamilie, die im Zentrum von »Kajillionaire« steht, als eine wirtschaftliche Einheit definiert – noch klarer als in zwei anderen interessanten Filmen der letzten Zeit: Hirokazu Koreedas »Shoplifters« und Bong Joon Hos »Parasite«. Wie die Hauptfiguren dieser Werke leben auch Old Dolio (Evan Rachel Wood) und ihre Eltern Robert (Richard Jenkins) und Theresa (Debra Winger) am Rande der Gesellschaft und halten sich mit Kleinkriminalität über Wasser. Deutlicher als Koreeda und Bong wirft Regisseurin Miranda July in ihrem dritten Spielfilm allerdings die Frage auf, ob notgedrungene Komplizenschaft familiäre Zuneigung zulässt. Die abschließende Antwort besteht hier in einer Abrechnung in Dollar und Cent.

Vater Robert erklärt die prekäre Existenz zu einem bewussten Ausstieg aus der Gesellschaft: Er verweigere sich dem Traum von Reichtum, der die meisten Leute regelrecht süchtig mache, verkündet er trotzig. Mutter Theresa spottet indes über die Falschheit, die sich hinter Kosenamen, Geschenkpaketen und Frühstück mit Pfannkuchen verberge. Der Gleichmut, mit dem diese Lumpenproletarier einen schäbigen Büroraum als Schlafstätte ertragen, obwohl aus der angrenzenden Fabrik rosafarbener Schaum durch die Decke dringt, lässt allerdings eher auf Abstumpfung schließen als auf Abgeklärtheit. In Kontrast dazu steht wiederum die Hypersensibilität, mit der Robert auf jeden vermeintlichen Erdstoß am erdbebengefährdeten Handlungsort Los Angeles reagiert.

Die erwachsene Tochter, die bloß zu eintönigstem Ausdruck fähig ist, fordert derweil von der spröden Theresa plötzlich Liebesbeweise ein, nachdem sie zufällig ein Video eines instinktiv zur Mutterbrust kriechenden Neugeborenen gesehen hat. Die smarte Ironie der Inszenierung lässt vermuten, dass sich Regisseurin July den biologistischen Kitsch jener Bilder nicht zu eigen macht, auch wenn sie in Interviews zu »­Kajillionaire« regelmäßig die Geburt ihres ersten Kindes erwähnt. Allerdings besteht kein Zweifel, dass eine zweite Hauptfigur, die nach einer zufälligen Begegnung spontane Sympathie für Old Dolio entwickelt, hier als positiver Maßstab von Normalität fungieren soll. Jedenfalls sagt die Regisseurin und Drehbuchautorin, dass sie bei der Rolle dieser fröhlichen Brillenverkäuferin Melanie (Gina Rodriguez) »eine Art typisch amerikanischen Avatar« im Sinn gehabt habe.

Wenn Old Dolio unter dem Einfluss Melanies zunehmend auf Distanz zu ihren Eltern geht, impliziert das also eine Versöhnung mit den herrschenden Verhältnissen. Das ist verwunderlich, zumal July die von blassen Farben unterstrichene Hässlichkeit ihrer anonymen Handlungsorte nicht abmildern mag. Während ihr kauziger Einfallsreichtum vor allem im Spielfilmdebüt »Ich und du und alle, die wir kennen« regelmäßig in poetische Verzauberung alltäglicher Tristesse mündete, stellt sich dieser Effekt hier allenfalls bei vollkommener Dunkelheit (nach einem Stromausfall) ein. Umso kurioser ist, dass die anschließende spirituelle Neugeburt an dem vielleicht hässlichsten urbanen Unort stattfindet, den man sich vorstellen kann.