Qual der Wahl

nik/jW

Die Preisträgerinnen und Preisträger der 2020er Ausgabe des junge Welt-Fotowettbewerbs stehen fest. Am vergangenen Sonnabend hat die Jury, bestehend aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Redaktion und Verlag der jungen Welt, ihre Auswahl getroffen. Das fiel bei 191 Einsendungen von 56 Teilnehmenden vorwiegend aus der BRD, aber auch aus Dänemark, der Schweiz und Österreich, nicht immer leicht. Die preisgekrönten Fotos werden in einer Extrabeilage vorgestellt, die am Mittwoch, dem 4. November, junge Welt beiliegt.(jW)