Nachschlag: Stalins Schatten

imago images/UIG Als die Zukunft des besiegten Deutschlands offen schien: Stalin, Truman und Churchill auf der Konferenz von Potsdam 1945

»Heute ist kaum mehr vorstellbar, wie sehr Stalin verehrt wurde«, so die Eingangsthese des RBB-Films mit Blick auf Deutschland. In der 30er Jahren war die Sowjetunion, die mitten in einer Weltwirtschaftskrise mit Fünfjahresplänen ihre Wirtschaft aufbaute, ein Sehnsuchtsland für viele Deutsche, längst nicht nur für Kommunisten – es gab gar eine Arbeitsmigration beschäftigungslos gewordener Ingenieure und Facharbeiter in die UdSSR. 1945 stand der sowjetische Generalsekretär für den Sieg über den Faschismus; die Anerkennung, die er erntete, galt dem Triumph der Roten Armee. Dass das heute weitgehend vergessen ist, hat weniger etwas mit Stalin als mit der deutschen Geschichtspolitik zu tun. Stalin wird das böse Bonmot zugeschrieben, der Kommunismus passe zu den Deutschen »wie der Sattel auf die Kuh«. Die Deutschen wiederum haben sich, von einer Ausnahme auf einem Drittel des heutigen Staatsgebietes und für einen Zeitraum von 40 Jahren, wenig Mühe gegeben, das Gegenteil zu beweisen. (sc)