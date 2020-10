Ohne Furcht

imago images/ZUMA Wire

Thailands Regierungschef Prayut Chan-ocha hat den vor einer Woche verhängten Ausnahmezustand wieder aufgehoben, mit dem Versammlungen von mehr als vier Menschen untersagt worden waren. Trotz des Versammlungsverbots waren zuletzt täglich Tausende Demonstranten in Thailands Hauptstadt Bangkok auf die Straßen gegangen, um den Rücktritt Prayuts zu fordern. Der Regierungschef hatte am vergangenen Donnerstag den Ausnahmezustand erklärt, am Tag darauf setzte die Polizei Wasserwerfer gegen die mehrheitlich jungen Demonstranten ein. Trotz des Vorgehens der Regierung und der Einsatzkräfte ebbte die seit Juli andauernde Protestwelle nicht ab. Die Aktivisten fordern den Rücktritt der Regierung und eine offene Debatte über die Rolle der Monarchie in Thailand. Für Empörung sorgten zudem die Festnahmen von Demonstranten. Exarmeechef Prayut hatte sich 2014 an die Macht geputscht. (AFP/jW)