Aber wo ist Polo?

Koch Films/dpa Weiblicher Machoernst: Mariana Di Girolamo (Mitte) als Ema

Oh! Die Sonne! Ein riesiger roter Feuerball auf der Bühne mit heftigen Protuberanzen und davor eine hüftenschwingende Tanzkompanie – das verspricht ein heißer, leidenschaftlicher Film zu werden von dem chilenischen Regisseur Pablo Larraín (»No!« 2012).

Titelfigur Ema (Mariana di Girolamo) ist eine junge, weißblond gefärbte Tanzlehrerin, die für ihr Leben gerne in Ghettoklamotten mit anderen Mädels zu Reggaeton tanzt, einer Mischung aus Reggae, HipHop, Merengue und Elektrobeat. Es ist ein Straßentanz, entwickelt von Jugendlichen aus sozialen Brennpunkten in Lateinamerika, der hauptsächlich Kopulationsbewegungen zelebriert. Verheiratet ist Ema mit dem zwölf Jahre älteren, leider unfruchtbaren Choreographen Gastón (Gael García Bernal – in Larraíns »Neruda« spielte er 2016 den jungen Pablo).

Die Vorgeschichte: Das Paar wollte unbedingt ein Kind, es adoptierte den achtjährigen Polo, aber Ema hat ihn dem Jugendamt kurzerhand wieder zurückgegeben, nachdem er ihre Schwester angezündet hatte, die seither im Gesicht entstellt ist. Auch die Katze hat der kleine Systemsprenger auf dem Gewissen: Man findet sie tot in der Tiefkühle. Trotzdem sieht Ema sich wegen ihrer Entscheidung heftiger Kritik ausgesetzt, seitens der Jugendfürsorgerin, ihrer Kollegen und ihres Mannes. Sie muss die Schule verlassen, in der sie unterrichtet, und es kommt zur Ehekrise: In einem Streit wirft Gastón Ema vor, dass sie den Jungen verzogen, ihm damals zur Begrüßung einen Zungenkuss gegeben habe und die Erlaubnis, sie, seine »Mamita«, von oben bis unten abzulecken. Außerdem habe sie dem Kleinen das Kokeln beigebracht, was zum Anzünden der Tante geführt habe. Ema reicht den schwarzen Peter zurück: Des Gatten Zeugungsunfähigkeit habe eine Adoption überhaupt erst notwendig gemacht, er sei also letztlich an allem schuld. Womit das Niveau skizziert ist, auf dem sich die Protagonistin dieses Films geistig bewegt.

Brandstiftung und Orgien

Ema will Polo nun doch wieder zurückhaben, aber die Fürsorgerin blockt. Scheinbar unmotiviert fackelt Ema unter dem Beifall ihrer Mädchengang in Schweißermontur mit einem Flammenwerfer privates und öffentliches Eigentum ab, zieht sich um, wartet neben der Brandstelle auf die Feuerwehr und verführt den diensthabenden Feuerwehrmann. Dann reicht sie pro forma die Scheidung ein bei einer Notarin, die sie ebenfalls verführt. Wir werden Zeugen diverser hetero- und homosexueller Szenen einschließlich einer lesbischen Orgie und im Laufe des Films noch weiterer Brandstiftungen.

Ema wird schwanger vom Feuerwehrmann, besucht ihn zusammen mit ihrem gehörnten Ehemann Gastón (?!), und siehe da: Der Feuerwehrmann ist der Gatte der Notarin, und die beiden sind die neuen Adoptiveltern von Polo. Das ist natürlich kein Zufall. Wir erfahren, dass Ema die Jugendfürsorgerin erpresst hat, um die Identität von Polos neuen Eltern herauszufinden, die sie anschließend, wie beschrieben, unabhängig voneinander sexuell in sich verliebt macht mit der Zielsetzung, am Amt vorbei an Polo ranzukommen. Doch das wäre nicht mal nötig gewesen, das Schicksal spielt ihr das Kind sowieso in die Hände: Polo taucht plötzlich in ihrer neuen Tanzklasse auf – na so was! Klar, dass die wilde Frau den Jungen einfach schnappt und mit ihm aus der Schule rennt, anstatt ihren Job zu machen. Am Ende ziehen auf Emas Betreiben alle zusammen – der Feuerwehrmann, seine Frau, Gastón, Polo und das neue ­Baby – und gründen eine Patchworkfamilie mit Ema als weiblichem Haremspascha, einem bisexuellen, pädophilen, pyromanischen Twen, dem alle verfallen sind.

Der strafrechtlich relevante Irrsinn kommt mit viel weiblichem, leider gänzlich unironischem Machoernst daher. So ist »Ema« eine Art vulgärfeministisches Frauen-Gangsta-Musical. Die Musik von Nicolás Jaar erzeugt eine meditative Spannung, die den Zuschauer trotz der desolaten Geschichte bei der Stange hält. Ein angenehm grooviger Reggaeton von »Estado Unido«, Grundlage für diverse Tanzszenen (Choreographie José-Luis Vidal) vor der malerischen Hafenkulisse von Valparaíso, wertet die fragwürdige Handlung künstlerisch auf.

Aber der beste Soundtrack kann elementare Mängel einer Story (Drehbuch: Guillermo Calderón und Alejandro Moreno) nicht kompensieren: Weder bei Ema und Gastón noch bei dem anderen Adoptivelternpaar ist viel von Liebe zu dem kleinen Polo zu merken, dessen zwei stumme Kurzauftritte reinen Alibicharakter haben. Was der möchte, interessiert niemanden. Das indigene Heimkind dient offenbar nur als Aufhänger für die pathetische Inszenierung rücksichtsloser Girliebrünstigkeit.

Massenunruhen und Musical

Larraín war bisher als politischer Regisseur hervorgetreten, berühmt wurde er für seine Chile-Trilogie, in der er sich in »Tony Manero« (2008), »Post Mortem« (2010) und »No!« (2012) mit der Militärdiktatur Pinochets auseinandersetzte. Mit »Neruda« schuf er dem kommunistischen Lyriker Pablo Neruda 2016 ein filmisches Denkmal. So verwundert es, dass Larraín in »Ema« die einseitige Fokussierung einer jungen Frau auf ihr privates Mutterglück nicht kritisch hinterfragt. Angesichts der anderthalb Monate nach seiner Premiere in Venedig beginnenden sozialen Massenunruhen in Chile im Oktober 2019 wirkt das Musical merkwürdig disparat.