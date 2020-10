»Pegida« auf Schrumpfkurs

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa Immer mit Fahne unterwegs: »Pegida«-Rednerpult auf dem Dresdner Altmarkt (15.6.2020)

Am Sonntag wird die rechte »Pegida«-Bewegung in Dresden sechs Jahre alt. Kein Grund zum Feiern für die meisten Menschen in Dresden. Seit 2014 gehen die »Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes« in Dresden auf die Straße, um gegen Migration, Geflüchtete und Linke zu demonstrieren.

Begleitet wurden die montäglichen Aufzüge von einer kaum noch überschaubaren Abfolge von Skandalen. Polizeibeamte sollen während der Demonstrationen Geld an den rassistischen Verein gespendet haben. Anlässlich des ersten Geburtstags von Pegida 2015 kam es zu zahlreichen Übergriffen auf die Teilnehmer von Gegenveranstaltungen, unter anderem auf dem Dresdner Postplatz. Lutz Bachmann, der Frontmann von Pegida, trennte sich im Streit von Tatjana Festerling, der von ihm gekürten Kandidatin für das Dresdner Oberbürgermeisteramt. Die warf Bachmann daraufhin einen undurchsichtigen Umgang mit Spendengeldern vor. Nino K., einer der Kundgebungsredner, verübte einen Bombenanschlag auf eine Moschee, wofür er inzwischen rechtskräftig verurteilt wurde. Ein anderer Gastredner, Akif Pirincci, sprach 2015 von der Pegida-Bühne herab von einer drohenden »Moslemmüllhalde« in Deutschland. Bachmann fantasierte 2019 von einem Graben, in den Gewerkschafter und Umweltschützer hineingeworfen gehörten, die er bei dieser Gelegenheit als »Volksschädlinge« und »miese Maden« bezeichnete.

Indes: Seit 2015 sind die Teilnehmerzahlen deutlich zusammengeschrumpft. Folgten damals noch bis zu 20.000 Menschen den rechten Aufrufen, sind es in den letzten Monaten vor der Coronapandemie zwischen 1.000 und 2.000 gewesen - obwohl insbesondere Vertreter des offiziell aufgelösten völkischen »Flügels« der AfD immer wieder die Nähe zu »Pegida« suchten. Im Februar sprach Björn Höcke bei einer der Kundgebungen.

Doch ebenso ausdauernd sind die Gegenkräfte. Auch in diesem Jahr wolle man wieder für eine »solidarische Stadt auf die Straße« gehen, erklärte Rita Kunert vom Bündnis »Herz statt Hetze« am Mittwoch im Gespräch mit jW. Nicht weniger als 50 Organisationen hätten den Aufruf von »Herz statt Hetze« in diesem Jahr unterschrieben. Mit dabei sind Die Linke, der DGB, die SPD und die Gewerkschaft Verdi, das Dresdner »Bündnis für Pflege« und zahlreiche andere Akteure. Dem unbeirrten Widerstand antirassistischer Gruppen und Akteure sei es zu verdanken, dass Lutz Bachmanns Truppe sich in diesem Jahr dazu veranlasst sah, die Geburtstagsveranstaltung abzusagen, so Kunert. Nun will »Pegida« in der folgenden Woche täglich auf die Straße gehen, da ihnen der symbolträchtige Termin genommen wurde.

Doch auch der Gegenprotest wird in diesem Jahr vor ungeahnte Schwierigkeiten gestellt werden. Eigentlich hatte »Herz statt Hetze« geplant, mit mehreren thematischen Aufzügen in die Innenstadt zu ziehen und auf dem Neumarkt eine Abschlusskundgebung abzuhalten. So wollte unter anderem ein Aufzug rassistische Übergriffe zum Thema machen. Vom Universitätsgelände wollte der »Tolerave« ins Stadtzentrum laufen und aus der Johannstadt kommend wollten sich linke Gruppen, Gewerkschaften und Parteien dem Zusammenhang von sozialen Kürzungen und Rassismus widmen. Allerdings untersagte die Stadt am Mittwoch wegen der Zunahme der Infektionszahlen alle Laufdemonstrationen. Lediglich stationäre Kundgebungen seien weiterhin erlaubt. Am Mittwoch abend prüfte »Herz statt Hetze« noch, »wie wir damit jetzt umgehen«, so Kunert. Vor allem fürchte man bei einer Absage der Proteste, dass »Pegida« doch noch am kommenden Sonntag in der Innenstadt eine Kundgebung abhalten werde. Das wolle man in jedem Fall verhindern und werde daher um 14.00 Uhr auf dem Dresdner Neumarkt sein.