Der Bedarf ist nicht gedeckt

Jens Büttner/dpa-Zentralbild Selbst Zuzahlungen für Brillen oder Hörgeräte können sich Betroffene nicht leisten

Mit Urteilen des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zugunsten der Ärmsten nimmt es die Bundesregierung nicht genau. Das kritisiert der Bundesrat in einer aktuellen Stellungnahme zum neuen Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen. Zwar stiegen die Monatssaläre für einige Altersgruppen im Bezug von Hartz IV, Asylbewerberleistungen und Grundsicherung im Alter um ein paar Euro mehr als sonst. Die Berechnung sei aber weiterhin intransparent, bei einigen Bedarfen gebe es wohl eine starke Unterdeckung, heißt es darin. Dabei hätten die höchsten Richter in Karlsruhe der Regierung schon 2010 und 2014 auferlegt, die Bezüge regelmäßig der Realität anzupassen. »Der Gesetzentwurf bleibt hinter diesen Erwartungen weit zurück«, so der Bundesrat in seinem am 9. Oktober veröffentlichten Papier.

Laut Gesetz steigen Grundsicherungssätze für Alleinstehende ab Januar 2021 von 432 auf 446 Euro. Das höchste Plus von 45 Euro wird Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren zugestanden, die dann 373 Euro erhalten sollen, gefolgt von Kleinkindern unter sechs Jahren (von 250 auf 283 Euro). Paaren gewährt der Staat dann je 401 Euro (plus zwölf), Volljährigen in Einrichtungen oder im Elternhaus 357 Euro (plus zwölf) und sechs- bis 13jährigen Kindern 309 Euro (plus einen Euro).

Die Neuberechnung basiert zu einem kleinen Teil aus Daten zur Lohnentwicklung, überwiegend aber aus Erhebungen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) von 2018. Beleuchtet wurden nur die ärmsten 15 Prozent der Haushalte und viele Ausgaben, etwa für Zimmerpflanzen, Bücher, den auswärtigen Imbiss oder größere Anschaffungen, wieder abgezogen. Darin sieht der Bundesrat ein Problem: »Sogenannte Aufstocker und verdeckt Arme werden bei der Ermittlung der Regelbedarfe unverändert als Referenzgruppen herangezogen.« Dies setze eine Armutsspirale nach unten in Gang.

Das Gremium kritisiert beispielsweise, das Gesetz preise nach wie vor »Ansparbeträge« im Centbereich für den Ersatz kaputter Möbel und Elektrogeräte in den Regelsatz ein. Betroffene müssten danach monatlich jeden Monat ein paar Cent zurücklegen. Das sei real nicht umzusetzen. Betroffene müssten für einen neuen Kühlschrank ein Darlehen beim Jobcenter beantragen, das ihnen über Monate oder Jahre vom Regelsatz abgezogen wird, was die Armut verschärfe. Der Bundesrat bemängelte zudem eine wachsende Lücke zwischen realen Stromkosten und den dafür im Budget veranschlagten rund 36 Euro. Auch Zuzahlungen für »therapeutische Mittel« wie Brille oder Hörgerät könnten sich Betroffene nicht leisten. Der Regelsatz für Alleinstehende beinhaltet derzeit gut 16 Euro für »Gesundheitspflege« insgesamt.

An den Pranger stellte der Bundesrat die Kinder- und Behindertenregelsätze. Ausgaben für Bildung und spezielle Bedürfnisse seien erneut nicht berücksichtigt worden, und Behinderte in betreuten Wohnformen würden mit niedrigeren Regelsätzen benachteiligt, so der Bundesrat. Die Ländervertretung machte »erhebliche Zweifel an der Heranziehung der EVS nach der aktuellen Methodik« geltend. Fraglich sei, ob diese »den veränderten Lebensbedingungen der Bevölkerung noch gerecht werden kann«. Seit Jahren angemahnte Unterdeckungen, die laut BVerfG-Urteilen zeitnah behoben werden sollten, würden fortgesetzt ignoriert.

Harald Thomé vom Erwerbslosenverband Tacheles, der jW auf die Stellungnahme des Ländergremiums aufmerksam gemacht hatte, gab sich relativ unbeeindruckt. Der Bundesrat spreche zwar richtige Punkte an, erklärte der Sozialrechtsexperte. »Allerdings tut er das immer wieder, verweigert dann aber nicht die Zustimmung zum Gesetz.« Es entstehe somit kein Druck, die seit langer Zeit verschleppten Probleme zu korrigieren.