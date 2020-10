Schiemann, van de Kamp, Biskupek, Melis

imago/Scherf Marion van de Kamp und Winfried Glatzeder bei der Voraufführung von »Pension Schöller« (Berlin, 3.8.2004)

Wer dieser Tage in der Musikalischen Komödie im Leipziger Westbad Gerhard Kneifels Musical »Bretter, die die Welt bedeuten« erlebt, ahnt es wohl nicht: Die Hauptrolle des Theaterdirektors Striese wurde vor 50 Jahren für einen der damals beliebtesten Komiker Berlins geschrieben. Der aus Königstein stammende Rudi Schiemann war in den 50er Jahren nach Berlin gekommen und reizte am Metropol-Theater, bei Film, Funk und Fernsehen zu Lachtränen. Unglaublich, wie er in »Im weißen Rössl« das Berliner Großmaul Giesecke augenzwinkernd zu einem rechthaberischen Sachsen umformte! Den Erfolg von »Bretter, die die Welt bedeuten« konnte er nicht lange genießen. Kurz nach der Uraufführung starb er am 25. Oktober 1970 im 70. Lebensjahr.

Vor acht Jahren hat Marion van de Kamp von Bühne und Film Abschied genommen. Es sei ihr gegönnt, da sie am Sonnabend das schon fast biblische Alter von 95 erreicht. Die in eine niederländische Familie in Barmen geborene und in Dresden aufgewachsene Schauspielerin war 1953 eine der ersten Ansagerinnen des Adlershofer Fernsehens und ging 1955 an die Berliner Volksbühne. Hier spielte sie etwa im Zweipersonenstück »Herr Lamberthier« neben Armin Mueller-Stahl. Sowohl beim Film (Chefin in »Hostess«, 1975) als auch im Fernsehen (»Das unsichtbare Visier«, 1975–77) übernahm sie unvergessliche Rollen. 1990/91 war sie Teil des Intendantentriumvirats der Volksbühne und wechselte 1992 zum Theater im Palais, dem kleinen Haus am Kastanienwäldchen in Berlin-Mitte, dem sie noch heute verbunden ist.

Wenn man seiner Homepage glaubt, reist Matthias Biskupek heute nach Bad Kissingen, um dort morgen seinen 70. Geburtstag zu begehen. Aber schon am Samstag will er sich im Löwensaal des heimatlichen Rudolstadt ein bisschen feiern lassen. Mitstreiter wie Landolf Scherzer und Steffen Mensching werden dabeisein und ihm zu seinen bislang 33 humoristisch-satirischen Büchern und unzähligen Presseveröffentlichungen die nötigen Vorhaltungen machen.

Gestern war der 80. Geburtstag des Fotografen Roger Melis, der nur 68 Jahre alt wurde. Der Stiefsohn des Dichters Peter Huchel hatte das Glück, schon mit 22 sein Talent sowohl in der DDR als auch in der BRD beweisen und Porträts und Reportagen in prominenten Zeitschriften wie Merian, Sibylle, NBI, Wochenpost und Geo veröffentlichen zu können. Heute gibt es zahlreiche Bücher von ihm, in denen mir die Beobachtungen aus der DDR die interessantesten scheinen. »Paris zu Fuß« war einer der erfolgreichsten Fotobände der DDR, und bis Monatsende kann man Melis’ Originalabzüge noch in der Berliner Galerie Argus Fotokunst bewundern. Die dortige Akademie der Künste will nun ein Melis-Archiv einrichten, in das sie schrittweise seinen künstlerischen Nachlass übernehmen wird.