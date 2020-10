In Ringschlachten

Hintergrund: Braune Schläger

Der »Kampf der Nibelungen« (KdN), ehemals auch »Ring der Nibelungen«, gilt als die größte Kampfsportveranstaltung der extrem rechten Szene hierzulande bzw. europaweit. Bis zum Verbot 2019 fand sie seit 2013 jährlich statt. Und bis 2018 wurden die blutigen Events konspirativ organisiert. Die ersten beiden Veranstaltungen fanden in Vettelschoß (Rheinland-Pfalz) statt. 2015 wurde der KdN in Hamm in NRW ausgetragen und 2016 im hessischen Gemünden. 2017 besuchten 500 Zuschauer und Kämpfer die Veranstaltung im sauerländischen Kirchhundem.

2018 fanden zwei KdN-Veranstaltungen statt. Zum einen beim »Schild-und-Schwert-Festival« in Ostritz, Sachsen, das vom stellvertretenden Vorsitzenden der NPD, Thorsten Heise, organisiert wird. Die zweite Jahresveranstaltung wurde im Oktober erstmals offiziell in dem Städchen bei Görlitz angemeldet. Mit rund 850 Personen aus dem gesamten Bundesgebiet und dem europäischen Ausland erzielte das »Event« einen neuen Besucherrekord.

Eine geplante Neuauflage im März 2019 in Ostritz wurde seitens der Stadtverwaltung verboten. Auch in diesem Jahr gelang es den Veranstaltern nicht, einen Kampfabend durchzuführen. Zuletzt scheiterten sie Ende September in Magdeburg aufgrund einer kurzfristigen polizeilichen Verbotsverfügung. Am 11. Oktober teilten die KdN-Macher mit, sich vorerst zu verabschieden und sich auf den Vertrieb ihres gleichnamigen Kleidungslabels zu konzentrieren. »Die Hintermänner des rechtsextremen ›Kampf der Nibelungen‹ mögen sich aufgrund aktueller Misserfolge aus dem Kampfsport erst einmal zurückziehen, das heißt aber nicht, dass die Gefahr gebannt ist«, sagte Grünen-Politikerin Monika Lazar am Sonntag gegenüber dieser Zeitung. (or)