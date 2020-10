Eine von 29 Millionen

Rafael Marchante/REUTERS Ehemalige Sklavinnen in Mauretanien (Archivbild, 2006)

Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Walk Free und der Vereinten Nationen leben heute rund 29 Millionen Mädchen und Frauen als Sklavinnen – etwa jede 130. weibliche Person weltweit. Die meisten Betroffenen leben demnach in Afrika und Asien. Gelingt einer von ihnen die Flucht nach Deutschland, kann es passieren, dass ihr nicht geglaubt wird.

Eine ehemalige Sklavin aus Mauretanien hat in diesem Herbst erfolgreich vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Ablehnung ihres Asylantrags geklagt, nachdem das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), das Verwaltungsgericht Greifswald und das Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern nicht bereit gewesen waren, sich mit ihrer Geschichte auseinanderzusetzen.

Das oberste deutsche Gericht sieht dadurch laut einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss das Recht der Klägerin auf rechtliches Gehör verletzt. Nach Meinung der Karlsruher Richter hätte das Verwaltungsgericht »den Umstand, dass Mauretanien zu denjenigen Staaten gehört, in denen die Sklaverei auch in der Gegenwart noch ein wesentliches, das Leben größerer Bevölkerungsgruppen maßgeblich prägendes Problem darstellt, im Hinblick auf die substantiierten Angaben der Beschwerdeführerin zum Anlass nehmen müssen, hierzu näher aufzuklären«.

Die Einholung eines Sachverständigengutachtens über die Lebensumstände von Frauen aus »Sklavenstämmen« in Mauretanien war ihr verweigert worden. Das Oberverwaltungsgericht habe die Grundrechtsverstöße mit der Nichtzulassung einer Berufung fortgesetzt.

Die Beschwerdeführerin war nach 2016 in die Bundesrepublik Deutschland gekommen. In der persönlichen Anhörung beim BAMF hatte sie erklärt, dass sie von der Mehrheitsgesellschaft in ihrem Herkunftsland als Zugehörige eines »Sklavenstamms« angesehen werde. Sie habe keine Schuldbildung, sei als Kind von ihrer Tante »verschenkt« worden, sei nun als alleinstehende Frau ohne familiären Schutz und habe zudem gesundheitliche Probleme. Das BAMF hatte ihren Asylantrag abgelehnt und obendrein befunden, dass Abschiebungsverbote nicht vorlägen. Dagegen hatte die Frau zunächst vor dem Verwaltungsgericht Greifswald geklagt. In der mündlichen Verhandlung hatte sie erklärt, trotz einiger inzwischen erworbener Kenntnisse im Lesen und Schreiben sowie gewisser französischer Sprachkenntnisse und ihrer Arbeit als Küchenhilfe in einem Hotel werde die einzige Möglichkeit für sie, als Frau ohne Papiere und ohne Familie in Mauretanien zu überleben, wieder eine Arbeit als Sklavin in einem Haushalt sein. Sie befürchte eine Verfolgung, weil sie sich in Mauretanien der Antisklavereiorganisation »IRA« angeschlossen habe.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte 2018 festgestellt, dass in Mauretanien immer noch »Tausende Menschen« versklavt seien, was die Regierung aber leugne – immer häufiger würden Aktivistinnen und Aktivisten festgenommen und sogar gefoltert, die sich gegen Ausbeutung aussprechen. »Es ist eine verabscheuungswürdige Missachtung der Menschenrechte, dass die mauretanischen Behörden trotz der gesetzlichen Abschaffung der Sklaverei vor fast 40 Jahren diese Praxis immer noch tolerieren und noch dazu diejenigen unterdrücken, die dies kritisieren«, hatte der damalige Direktor von Amnesty International für die Region West- und Zentralafrika, Alioune Tine, im März 2018 erklärt.

Nach Angaben von Walk Free sind weltweit rund 71 Prozent aller Opfer moderner Sklaverei Frauen und Mädchen. In absoluten Zahlen gibt es heute demnach mehr Sklavinnen und Sklaven als in der Antike, auch wenn dies ein vergleichsweise geringerer Anteil der Weltbevölkerung ist. Die Organisation definiert Sklaverei als »systematische Aufhebung der Freiheit einer Person, wenn diese von einer anderen zum persönlichen oder finanziellen Vorteil ausgenutzt wird«. Darunter fallen sowohl Zwangsprostitution als auch Sklavenarbeit in Privathaushalten und Fabriken.

»Wir wissen, dass Frauen und Mädchen in den Lieferketten der Waren, die wir täglich kaufen und verwenden – Kleidung, Kaffee, Technologie –, ein beispielloses Maß an Ausbeutung und Zwangsarbeit erfahren«, sagte am vergangenen Freitag die Walk-Free-Mitbegründerin Grace Forrest laut der Nachrichtenagentur AP bei der Vorstellung des aktuellen Reports bei den Vereinten Nationen.

Viele der jesidischen Mädchen und Frauen, die ab 2014 von der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) verschleppt wurden, gelten immer noch als vermisst und sind, falls sie noch leben, vermutlich Sklavinnen in Ländern wie Saudi-Arabien. Von rund 2.800 Vermissten sprach die Überlebende und Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad in diesem Sommer anlässlich des sechsten Jahrestages der IS-Massaker im Nordirak vom 3. August 2014. Sie seien in Gefangenschaft ständiger sexueller Gewalt ausgesetzt – ohne Hoffnung auf Rettung. »Die Welt hat diese Menschen aus dem Blick verloren.« Menschenhandel und Sklaverei seien generell noch nicht gebannt. »Diese Verbrechen sind noch überall auf der Welt verbreitet.« Nicht nur in Krisenherden: Ob IS-Täter Gewalt gegen Frauen als Kriegswaffe einsetzten oder Männer in Europa sich an ihnen vergingen – Frauen würden noch immer als Objekte betrachtet.

Abgesehen von strafbarer Zwangsprostitution sind in Deutschland auch immer wieder Fälle bekanntgeworden, in denen Diplomaten ihre Hausangestellten wie Sklavinnen gehalten hatten – im Schutz der diplomatischen Immunität.