Nachschlag: Glaubensfragen

Nur widerwillig ließen sich die Wikinger zum Christentum bekehren. Angeblich sollen dabei Frauen eine besondere Rolle gespielt haben (Birka, Schweden)

Der Science-Fiction-Autor Arthur C. Clarke schrieb einmal, dass jede weit fortgeschrittene Technologie von Magie nicht zu unterscheiden sei. Doch nicht nur die Zukunft hält Entwicklungen bereit, die vom Standpunkt der Gegenwart aus nicht zu begreifen sind. Das gleiche gilt für die Vergangenheit. Auch sie gibt ständig Rätsel auf und verführt zu irrationalen Erklärungen. So im Falle eines nahe Stockholm gefundenen Grabes, von dem man lange annahm, dass in ihm ein »Wikingerfürst« bestattet sei – bis man herausfand, dass es sich statt dessen um die sterblichen Überreste einer Frau handelt. Das widersprach allem, was man zu wissen meinte. Die Sendung »Aus Religion und Gesellschaft« des Deutschlandfunks wartet nun mit verschiedenen Theorien auf, um Licht ins Dunkel zu bringen. So wird eine besondere Liebe der unterdrückten Wikingerinnen zum Christentum behauptet, das ihnen Mittel der Emanzipation verschafft habe: darunter das heilige Sakrament der Ehe. Wer glaubt, wird bekanntlich selig. (jt)