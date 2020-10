Keine Waffenruhe

Umit Bektas/REUTERS

Ungeachtet neuer Appelle aus Russland und der Türkei zur Einhaltung der Waffenruhe dauern die Gefechte in Berg-Karabach im Südkaukasus an. Armenien meldete am Donnerstag morgen einen »massiven Beschuss« im Norden und Südosten der Region und machte dafür Aserbaidschan verantwortlich. Am Dienstag hatten die Behörden der international nicht anerkannten Republik Arzach mitgeteilt, dass es Raketen- und Artilleriefeuer von aserbaidschanischer Seite gebe. Das Verteidigungsministerium in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku wiederum warf Armenien vor, seine Streitkräfte hätten zuerst geschossen. Betroffen sei unter anderem die Region Terter (siehe Bild). Eine Sprecherin des armenischen Verteidigungsministeriums erklärte daraufhin, dass dies eine Lüge sei und Aserbaidschan »den Boden für aggressive Handlungen gegen friedliebende Ortschaften« vorbereite. (dpa/AFP/jW)