Jörg Metzner Jetzt hilft nur noch Schwimmen: Die angeklagte Frau Salzmann (Evelyne Cannard, Mitte)

Auf der Videoleinwand Greta Thunberg, aufgeregt und aufregend zum Klimawandel, dann eine fragende Kinderstimme aus dem Dunkel des Saals – und es geht los: Drei aus dem Publikum stürmen die Bühne, ein Kind, eine sehr junge Jugendliche und ein sehr junger Erwachsener wollen’s genau wissen. Also springen wir alle gemeinsam ins Jahr 2050, mitten in die Katastrophe. So beginnt im Musiktheater Atze im Berliner Wedding der Theaternachmittag »No Planet B – Das Gericht der Kinder zum Klimawandel« (Buch: Thomas Sutter, Regie: Yüksel Yolcu). Schnell stellen die drei Protagonisten die Frage: Wer ist schuld an dem Elend, in dem die Jungen leben werden – an der Zerstörung ihrer Welt? Ein Gericht muss her, das untersucht und urteilt. Verurteilt. Die drei verwandeln sich in Schöffen. Wir werden mitreden dürfen, mitzureden haben. Denn diese Sache geht uns alle an, die im Saal und die auf der Bühne.

Deine Sache wird verhandelt: Mit dieser Haltung, mit der sehr direkten Interaktion zwischen Bühne und Zuschauerraum gräbt die Inszenierung nach den Wurzeln des Theaters. Immer wieder wird die vierte Wand durchbrochen, die fordernden Songs sind unmittelbar und deutlich an uns Zuschauer gerichtet. Die sechs Darsteller, darunter zwei Laien, nämlich Kinder, kämpfen mit Kraft und großem Spaß für ihr Anliegen, die wollen’s rüberbringen, die wollen uns aufrütteln! Dieses Engagement macht froh und mutig. Schließlich mündet die Inszenierung ein in eine Zuschauerbefragung und in eine Diskussion, gemeinsam sollen wir ein Urteil fällen. Ein Hauch von Agitprop weht durch den Raum, das schadet nichts, im Gegenteil: Die drängende Aktualität des Gegenstands kann eine solche Geradlinigkeit durchaus vertragen.

Aber wer ist denn nun bitte schön schuld an der Zerstörung der Welt?

Frau Salzmann.

Wie bitte?

Ja, Frau Salzmann, die Nachbarin. Sie ist die Angeklagte im Prozess. Sinnlose touristische Reisen um die Welt, kurze Strecken mit Auto statt mit Fahrrad, Lebensmittel von der anderen Seite des Globus, Trinkwasservergeudung, nicht biologisch abbaubare Putzmittel – und vor allem Plastikflaschen, Plastik! Frau Salzmann hat ein einziges Argument zur Verteidigung: Alle anderen machen’s auch so. An diesem Argument haben die drei jugendlichen Richter zu schlucken – zumal auch sie zuviel Strom verbrauchen, weil sie rund um die Uhr online sind.

Es ist ein Verdienst dieses Projekts, sehr detailliert auf die konsumistische Verblödung des einzelnen aufmerksam zu machen. Aber dass da noch was anderes ist, was Soziales, was Ökonomisches gar, etwas, das mit Profitmaximierung und Kapitalismus zu tun hat und auch die vielen Salzfrauen und -männer zu ihrem Tun erst konditioniert – das kommt nur sehr schüchtern und andeutungsweise im Zuschauergespräch vor, in der Aufführung selbst nicht.

Aber wie sagen Eltern so etwas ihrem Kind, wenn das Kind erst zehn Jahre alt ist? Und für Zuschauer ab diesem Alter ist die Aufführung gedacht. Das bremst die Wirkungsmöglichkeit des Stücks aus. Der Appell eines tollen Songs: Aussteigen! läuft beim kindlichen Publikum ins Leere. Allgemeines Erwachsenenbashing hätte aber auch nicht gereicht. »No Planet B« bildet ziemlich genau das Dilemma von »Fridays for Future« ab: integer, moralisch, sympathisch – aber leider folgenlos.