Nachschlag: Narzissten nicht vergeben

Mike Segar/REUTERS Donald Trump und sein Spiegelbild

Eine US-amerikanische Psychologin und Therapeutin bescheinigt Donald Trump – Überraschung – eine narzisstische Störung. Sein Verhalten nach der Coronainfektion zeige das besonders deutlich, sagte Ramani Durvasula dem Deutschlandfunk, der sich am Mittwoch aus Anlass der jüngsten Auftritte des Präsidenten mit der Psychologie der Schadenfreude einerseits und mit bedingungsloser Verehrung andererseits befasste. Dass seine Fans ihm alles verziehen, sei gefährlich, so Durvasula. Denn: »Vergebung macht Narzissten noch rücksichtsloser.« Von Leidtragenden umgekehrt Vergebung zu erwarten, sei problematisch: »Vergeben ist ein sehr persönlicher Prozess«, so die Therapeutin. »Ich muss das mal so formulieren: Ein wichtiges Mittel sozialer Unterdrückung kommt von dem gesellschaftlichen Druck, anderen zu vergeben.« Sie finde, dass Vergebung für menschliche Beziehungen nicht wesentlich sei. »Einige kommen gar nicht soweit, denn jemandem zu vergeben heißt im Grunde, ihm seine Sünden zu erlassen.« (clw)