Er war keiner zum Vergessen. Erinnerung an den Journalisten Uli Kalinowski

Privat Sympathischer Antreiber: Uli Kalinowski

Als wir diesen Text über Uli Kalinowski schreiben, besorgt zehn Gehminuten weiter in der Friedrichshainer Liebigstraße gut gerüstete Polizei die Geschäfte eines Immobilienspekulanten. Über die Räumung eines linken Hausprojektes, die einen ganzen Stadtteil in den Ausnahmezustand versetzt hatte, berichtete die junge Welt in der Wochenendausgabe.

So hätte es auch vor 45 Jahren in der damaligen Jungen Welt stehen können, der Jugendzeitung der DDR. Beispielsweise in einem Bericht über Armut, Wohnungsnot und Obdachlosigkeit in Westdeutschland, über Hausbesetzer in Kreuzberg, über die Kumpanei zwischen Politik und Immobilienbranche. Alltäglicher Kapitalismus.

Wahrscheinlich hätte Uli Kalinowski, damals JW-Nachrichtenchef, die Räumung knapp und bissig kommentiert oder als genauer Beobachter in Reportagen beschrieben wie in »BRD73«: Da sprach er mit einem »freundlichen Revanchisten« im Münchener »Haus des Ostens« über »die Russen«, heute regierungsoffiziell für »Sanktionen« vorgesehen. Er schrieb über durchdiskutierte Nächte auf einem SDAJ-Kongress oder erzählte von freundschaftlichen Gesprächen mit dem DKP-Genossen Achim »Archie« Kuhnke über Sozialismus und Klassenkampf und die Fehler dabei. Klingt sehr heutig. Vielleicht hätte er aus gegebenem Anlass auch die »Resolution der Kommunarden« zitiert. Brechts Gedicht hat ihm gefallen: »In Erwägung, dass da Häuser stehen, während ihr uns ohne Bleibe lasst ...«. Soziale Gerechtigkeit als politisches Ziel und gesellschaftliche Wirklichkeit. Natürlich vertrat er das. Engagiert und mit seiner ganzen Autorität, die er sich im Redaktionsalltag erworben hatte. Damals gab es noch keine Computer in der Redaktion, es kam auf Gedanken an und nicht auf Google. Darauf, wie einer war. Uli war fried- und schlagfertig. Witzig und mit sicherem Gefühl für Sprache. Vor allem war er kein Rechthaber. Hörte zu, auch auf Zwischentöne – meist hielt er eine dampfende Pfeife zwischen den Zähnen, was wohl als Erklärung genommen werden musste, dass er vergleichsweise selten den Mund öffnete. Er gehörte jedenfalls nicht zu jenen in der Redaktion, die sich gern reden hörten. Viele lernten bei Kalinowski, worauf es im Journalismus ankommt. Er war uneitel, stellt Frank, heute Verleger, fest.

Manchmal brillierte er mit seinem Gedächtnis – ein Trumpf bei handfesten Debatten im Kollegenkreis. Immer daten- und zahlenfest, in dem Tempo, das eine Tageszeitung erfordert. Es gibt die Geschichte, dass er sich nach der Frühkonferenz eine ADN- oder Reuters-Meldung schnappte, das stille Örtchen aufsuchte und anschließend den Kommentar in die Maschine kloppte, druckreif.

Vermutlich hätte er auf jedem anderen journalistischen Feld auffällig Gutes leisten können. Sport zum Beispiel, vermutet Volker aus der damals DDR-besten Sportjournalistentruppe. In seiner Erinnerung existiert Uli nicht nur als kluger Kollege – »irgendwann verschleppte er uns auf seinen ›Landsitz‹ nach Kablow, für uns am Ende der Welt, wo bis zum frühen Morgen die Welt neu erschaffen, die DDR-Medienpolitik geändert und dazu gebechert wurde. Danach wieder in die Redaktion, Zeitung machen.« Ja klar, das ging. Sie waren Profis und Uli inzwischen nicht nur der respektierte, sondern beliebte Chef. Wer als Volontär bei JW anfing, gewann durch Uli Kalinowski erste Berufseindrücke – es waren zuversichtliche, wie sich auch Nina gern erinnert: »Ich profitierte von seiner Professionalität. Der Teetrinker und Pfeifenraucher – das durfte man damals in den Redaktionen – war ein sympathischer Antreiber. Für mich war er der parteiliche Journalist, der sich seinen kritischen Verstand bewahrte.«

Unter denen, die, entgegen landläufigen Zeitgeistparolen zum Thema DDR, meist fröhlich ihrer Arbeit nachgingen, fiel Uli auch auf, weil er Ironie konnte, ohne zynisch zu werden. Es ging ihm um die Sache.

Als das Land so endgültig scheiterte, war er politischer Mitarbeiter im ZK der SED und fand kaum noch Antworten auf die vielen Fragen, die auch ihn umtrieben. Er war zu klug, um politische Fehlentwicklungen zu ignorieren. Er war zu intelligent, um den Rückfall in die modernisierte alte Zeit als Glücksfall der Geschichte zu sehen. Er war zu ehrlich, um da anzukommen, wo er gesellschaftlich nie hin wollte – mit Blick auf die Welt war er auch zu realistisch, um an die Zähmung des Kapitals zu glauben. Bei den Linken war er, weil er dort das politische Gründungscredo der DDR bewahrt sah. Sein Land verschwand von der Landkarte, und Uli machte, was er konnte: arbeiten. Als Interviewer von Überlebenden des Holocausts für die von Regisseur Steven Spielberg initiierte ­Videodokumentation mit Zeitzeugenberichten, lange Jahre mit Reportagen und Porträts für die Zeitschrift Antifa.

Er hatte Hoffnung, aber keine Erwartungen. Er ist am 24. September 2020 gestorben. Lieber Uli, Du hast Deine Sache gut gemacht.