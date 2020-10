So was wie Hoffnung

imago/Jakob Hoff In Verben denken: Der Schriftsteller Dietmar Dath

Ende voriger Woche richtete das Berliner Literaturforum im Brechthaus das Dietmar-Dath-Symposium »Pop, Phantastik, Politik« aus. Wegen der aktuell steigenden Coronafallzahlen wurden die Veranstaltungen über Youtube gestreamt. Ursprünglich war das Symposium für April geplant. Aus freudigem Anlass: Dath feierte dieses Frühjahr seinen 50. Geburtstag. Aber bereits da machte Corona Live-Events unmöglich.

Nach der halbjährigen Wartezeit den neu angesetzten Termin nun ein weiteres Mal aufzuschieben, das kam nicht in Frage, und so wurde am Freitag mit dem Seminar »Worin liegt der Erkenntniswert der Science-Fiction?« der Auftakt gegeben. Studierende waren eingeladen, mit Dath in einer Videokonferenz über seine Science-Fiction-Ästhetik »Niegeschichte« zu debattieren. Das Seminar wurde nicht gestreamt.

Am Sonnabend startete das Hauptprogramm mit dem Live-Stream einer Videokonferenz, die aus literaturwissenschaftlichen Vorträgen und Diskussionen bestand, in denen das umfangreiche Schaffen Daths aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet wurde. Der mehrstündige und in Kooperation mit der Universität Zürich organisierte Marathon trug den Titel »In Verben denken«. Was es damit auf sich hat, erläuterte in seiner Einleitung Moderator Philipp Theisohn. Während den Kapitalismus das statische Substantivdenken kennzeichne, ziele emanzipatorisches Denken, das den utopischen Kern der Dinge sichtbar machen will, auf Möglichkeitsräume, die aus Handlungs- und Denkprozessen entspringen können.

In diesem Sinne kann man auch Metaphern Leben einhauchen und sich zu ihnen in Beziehung setzen. Wie Dath das macht, war u. a. Thema von Franziska Bomskis Vortrag »The Fun of it. Zur Ästhetik der phantastischen Kunst in Dietmar Daths ›Sämmtlichen Gedichten‹«. Stefan Höppner widmete sich dann in »Everybody Knows This Is Nowhere« dem »utopische Moment in Dietmar Daths Science-Fiction«, indem er dessen Problematisierung des Utopiebegriffs problematisierte.

Niels Penke setzte sich in seinem Vortrag »Daths Archive« mit dem 1996 erschienenen Buch »Die Ehre des Rudels« auseinander. Bei dem Buch handelt es sich um die erste sich selbst mit der Genreklassifikation Horrornovelle bezeichnende Veröffentlichung. Penke untersuchte den Text im Hinblick auf dessen archivarische Leistungen. Dafür verglich er dessen Festhalten insbesondere von Metalmusiktiteln der 90er Jahre mit der Auflistung von Markennamen bei Popautoren wie Benjamin von Stuckrad-Barre. In der anschließenden Diskussion schlug der für das Brecht­haus teilnehmende Christian Hippe den Begriff »zeitdiagnostisch« zur Charakterisierung von Daths Archivarbeit vor. Besonders mit Blick auf den im Text gezeigten Männlichkeitswahn und Neotribalismus ein sehr sinnvoller Vorschlag.

Weitere Vorträge kamen von Caroline Amlinger, die in »Real existierender Dathismus. Bruchstücke zur politischen Ästhetik Dietmar Daths« auch Bezüge zum marxistischen Philosophen Hans Heinz Holz herausarbeitete. Und von Norma Schneider, die mit »›So was wie die Hoffnung‹ – Kunst und Gesellschaft in Dietmar Daths ›Feldeváye‹« fragte, wie die in diesem Science-Fiction-Roman vollzogene Überwindung der Kunst zu sehen sei.

Zum Abschluss gab es am Abend noch ein langes Gespräch von Dath mit seinem Kollegen, dem FAZ-Literaturredakteur Andreas Platthaus. Der Titel »40 Bücher später« verwies auf Daths immensen Output seit Beginn seiner Schriftstellertätigkeit in den 90ern. Aus seiner kommunistischen Gesinnung machte der produktive Autor auch bei dieser Gelegenheit keinen Hehl. Er sieht gerade aus dieser Einstellung heraus die Notwendigkeit zum Neudenken des Subjekts, die er auch Anfang des Jahres in seiner Göttinger Poetikvorlesung »Stehsatz« erläutert hatte. Denn das »Ich« sei – unter anderem durch soziale Interaktion – immer aus verschiedenen Personen zusammengesetzt. Wie der vernünftige Kommunismus allerdings in unseren antirationalen Zeiten zu befördern ist? Dath zeigte sich optimistisch: »Das kriegen wir wieder hin!«