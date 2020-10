Offensive der Bosse

Marijan Murat/dpa Will Metallarbeitern nicht mehr zahlen: Stefan Wolf, Vorsitzender von Südwestmetall (Stuttgart, 15.1.2020)

Die Verbandschefs der Metallindustrie gehen in die Offensive. Als Sprachrohr nutzen sie öffentlichkeitswirksam bürgerliche Gazetten. Den Interviewauftakt machte Stefan Wolf, Chef von Südwestmetall, via Handelsblatt (Dienstagausgabe). Er forderte von der IG Metall (IGM) in der anstehenden Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie »absolutes Maßhalten«, sprich eine Nullrunde für die knapp vier Millionen Beschäftigten der Branche.

Ein Affront, zumal der mit der Gewerkschaft im März vereinbarte »Coronatarifvertrag« mit Laufzeit bis Jahresende bereits keine Entgelterhöhung vorsah. Wolf behauptete auch, Mittelständler würden kaum noch Umsatzrenditen erzielen, »da ist heute gar keine Luft mehr.« Da überrascht es nicht, wenn der Metallindustrielle einen Gehaltsausgleich bei verkürzter Arbeitszeit generell ablehnt. Nicht nur das: »Aus meiner Sicht müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, dass Beschäftigte für das gleiche Geld ein paar Stunden mehr arbeiten«, sagte Wolf keck.

Am Mittwoch zog Gesamtmetall-Chef Rainer Dulger in der Süddeutschen Zeitung nach. »Lohnerhöhungen sind weder dieses noch nächstes Jahr realistisch«, meinte er und forderte lauthals: »Alle müssen einen Beitrag zur Bewältigung der Krise leisten, auch die Beschäftigten«, denn: Es gebe nichts zu verteilen. Ein Reizthema für Dulger scheint die von der IGM ins Spiel gebrachte Viertagewoche mit teilweisem Lohnausgleich zu sein: »Ich kann mir da gar nichts vorstellen«, polterte er den Interviewern entgegen.

Übrigens: Es kommt nicht von ungefähr, dass sich die beiden Scharfmacher die Bälle über die Tagespresse zuspielen. Wolf soll im November Dulger als Gesamtmetall-Chef beerben, der wiederum den Vorsitz der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände übernehmen wird.

Dulger erwartet »schwierige Gespräche« mit den Gewerkschaftern. Damit dürfte er richtig liegen. Am Donnerstag beraten die IGM-Tarifkommissionen über ihren Forderungskatalog, erfuhr jW am Mittwoch auf Nachfrage. Die erste Verhandlungsrunde ist nicht vor Mitte Dezember vorgesehen.