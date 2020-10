Library of Congress/Prints & Photographs Division/ARTE France Die älteste terroristische Organisation der USA: »Der Ku-Klux-Klan«

Re: Radikal regional!

Essen ohne Umwege

Lebensmittel aus der Region sind vergleichsweise krisensicher und erleben eine neue Wertschätzung – bei Kunden und bei Köchen. Immer mehr Großstädter zieht es ins Umland, um selbst zu ackern und zu ernten. Der Traum der neuen Selbstversorger: von keinem Supermarkt und keiner Krise mehr abhängig zu sein, nur von Schnecke, Amsel und Mehltau.

Arte, 19.40 Uhr

Der Ku-Klux-Klan – Eine Geschichte des Hasses

1865 gründet eine Gruppe von sogenannten Bürgerkriegsveteranen aus den Südstaaten einen Geheimbund: den Ku-Klux-Klan. Schon bald verbreitet der Klan Furcht und Schrecken unter der schwarzen Bevölkerung. Bluttaten und Lynchmorde nehmen zu. Folge 1, 1865 bis 1944, zweite Folge im Anschluss. F 2020.

Arte, 20.15 Uhr

Frühwarnsystem

Brauchen wir diesen Verfassungsschutz?

Die Frage lässt sich leicht beantworten – bestimmt nicht. Der Verfassungsschutz will ein Frühwarnsystem sein gegen die Gefahren für unsere Demokratie. Soweit der Anspruch, die Wirklichkeit sieht anders aus. Folge 1. D 2019.

Arte, 22.10 Uhr

DDR-Witze und der BND

1977 startete der Bundesnachrichtendienst in Pullach eine sehr kuriose Geheimoperation. Jahrelang sammelten Agenten mit vollem Ernst Witze aus dem Arbeiter- und Bauernstaat. D 2016.

MDR, 22.10 Uhr

Das Biodilemma

Regional schön und gut – aber rentieren muss sich die Sache auch. Zehn Prozent aller Lebensmittel in Österreich werden in der biologischen Version gekauft. Bio ist zum Geschäft geworden, das jedoch für Kritik sorgt. Der Handel habe mittlerweile Macht, dass ihm angst und bang werde, sagt der Biobauer Ferdinand Holzner. A 2019.

3sat, 22.50 Uhr

Nachtlinie extra

Wird Nürnberg Kulturhauptstadt?

Nürnberg: Lebkuchen, Dürer, Parteitag. Doch Nürnberg ist viel mehr. Dies will die Stadt unter Beweis stellen und tritt im Wettbewerb um den Titel »Kulturhauptstadt Europas« an. In der Sendung spricht Moderator Andreas Bönte mit Prof. Dr. Julia Lehner und Prof. Dr. Hans-Joachim Wagner über den Bewerbungsprozess.

BR, 23.15 Uhr