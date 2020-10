Ausgeladen

Die Frankfurter Buchmesse findet nun doch komplett ohne Publikum statt, wie die Veranstalter am Montag in Frankfurt am Main berichtete. Die Entscheidung betrifft auch die Eröffnungsfeier am Dienstag abend, zu der sich 250 geladene Gäste angemeldet hatten. Sie wird nun nur im Internet übertragen. Auch die Veranstaltungen auf der ARD-Buchmessenbühne bis zum kommenden Sonntag (18. Oktober) können im Livestream verfolgt werden. Zwar sei das Hygienekonzept für die Frankfurter Festhalle von den örtlichen Behörden genehmigt worden, doch habe man »aus Rücksicht auf die Gesundheit der Gäste entschieden, die Risiken zu minimieren und die Festhalle nicht für das Publikum zu öffnen«, sagte Juergen Boos, der Direktor der Buchmesse. (dpa/jW)