Sehnsucht nach den Bergen

Thomas Neuhold Die Politik ist nie weit weg: Das von den Nazis für diplomatische Zwecke gebaute Kehlsteinhaus in Obersalzberg

So viel gewandert wie in diesem Jahr wurde wohl selten. Das liegt nicht nur daran, dass coronabedingt für viele Erholungssuchende Billigflugreisen und Staufahrten ausgefallen sind, sondern auch daran, dass Bergsport während der vergangenen Jahre zum Trend geworden ist. Die Buchhandlungen stapeln Wanderführer, in denen die schönsten Touren beschrieben und den nach Erholung Strebenden Bergeinsamkeit versprochen wird. Letztere zu finden erweist sich in der Realität als kaum mehr möglich – dem Bergsporttrend sei Dank. Doch auch wenn man sich nicht mit mangelhaft beschuhten Touristengruppen die Gipfel teilen muss, bewegt man sich in den Bergen keineswegs in einer unberührten Welt fernab von Politik und Geschichte. Wie tief sich diese in den 1930er und 1940er Jahren in die alpinen Wege eingeschrieben hat, zeigen Thomas Neuhold und Andreas Praher in ihrem antifaschistischen Wanderbuch »Widerstand, Verfolgung, Befreiung«.

So diente der Bergsport in einigen Regionen Österreichs schon den illegalen Nazis als Möglichkeit, sich unauffällig zu versammeln. Nach dem Verbot der NSDAP durch das austrofaschistische Regime 1933 organisierten sie sich etwa in Skivereinen. Dennoch waren die Berge auch damals kein den Rechten vorbehaltener Ort. Davon zeugt die von den Autoren im Vorwort zitierte kommunistische Widerstandskämpferin Rosa Hofmann aus Salzburg. Für die von den Faschisten Eingekerkerte war der Gedanke an die geliebten Berge eine Erinnerung an bessere Zeiten. »Sehnsucht habe ich nach Euch und den Bergen«, schrieb die erst 23jährige in ihrem letzten Brief, kurz bevor sie von den Nazis ermordet wurde.

Die Alpen wurden in diesen Jahren zum »Fluchtgelände« ebenso wie zu einem »Experimentierfeld für das nationalsozialistische Terrorregime«, so Neuold und Praher. Die Nazis drangen bis in die abgelegensten Täler vor. Und auch nach dem Ende des Krieges blieb dieser Doppelcharakter bestehen: »Jüdische Überlebende des Holocaust erlebten die Krimmler Tauern als Übergang in ein freies, selbstbestimmtes Leben. Von dort aus gelangten sie nach Palästina.« Und gleichzeitig »nutzten berüchtigte NS-Kriegsverbrecher das Salzkammergut als Rückzugsbasis und Fluchtpunkt vor Verantwortung und Nachkriegsjustiz.«

Diese widersprüchliche Geschichte präsentieren die Autoren vermittels 35 Wegbeschreibungen in Salzburg, Oberösterreich, Südostbayern und im Ausseerland. Das Buch bietet Infos zu Stadtspaziergängen durch Salzburg ebenso wie zu hochalpinen Bergtouren. Beschrieben werden bekannte Orte wie der »Igel« im Toten Gebirge, wo sich der »Partisan der Berge«, Sepp Plieseis, mit seiner Widerstandsgruppe versteckt hatte, oder das Feriendomizil Adolf Hitlers am Obersalzberg. Doch Neuhold und Praher führen auch an solche Orte, deren Geschichte selbst vielen Anwohnern nicht bekannt sein dürfte. An das »Zigeunerlager« im Salzburger Stadtteil Leopoldskron beispielsweise erinnern nur »Stolpersteine«, die erst vor einigen Jahren mit den eingravierten Namen von Ermordeten verlegt wurden. Die Autoren folgen den Spuren von Einzelpersonen, deren Aktivitäten während des Faschismus mit den Bergen verbunden waren. Etwa denen von Ernst Pikes, KPÖ-Ortsgruppenleiter in Wald im Pinzgau, wurde von den austrofaschistischen Behörden und später von der Gestapo jeweils zweimal verhaftet. Nach der Flucht aus der Gestapo-Haft, die ihn vor dem KZ rettete, verbarg er sich in den Bergen, unterstützt von Bauern und seiner Freundin.

Auf jeweils vier bis sechs Seiten skizzieren Neuhold und Praher die historische Bedeutung des jeweiligen Ortes und beschreiben anschließend Anstiegsmöglichkeiten. Umgebungskarten ergänzen jedes Kapitel. Das Buch mag als Begleiter bei Wanderungen dienen und in Gegenden führen, deren Geschichte Vorübergehenden ansonsten verschlossen bliebe. Es eignet sich aber auch als Einführung in das vielfältige Thema, die eine Auseinandersetzung mit den alpinen Regionen vor, während und unmittelbar nach dem Faschismus ermöglicht.