Nachschlag: Konstruierte Feindbilder

Florian Boillot Gebetsmühlenartig wiederholt der RBB sein Lamento von linken Gewalttätern

Der frühere Berliner Frontstadtsender kann sich gar nicht satt siegen im Feldzug gegen links. Bereits die halbstündige Nachrichtensendung am vergangenen Donnerstag war bezeichnend: Ein Großaufgebot der Polizei hatte den Friedrichshainer Nordkiez an dem Tag in den Ausnahmezustand versetzt und ganze Straßenzüge abgeriegelt. Kein Wort dazu in der »Abendschau«. Statt dessen Stimmungsmache gegen Linke: Ein Beitrag nicht zum Hausprojekt »Liebig 34«, sondern der Rigaer Straße 94. Der »Erste Reporter« des Senders, Jo Goll, hat angebliche Versäumnisse von Lokalpolitikern aufgedeckt, die sich nicht ausreichend um den Brandschutz in dem Objekt gekümmert hätten. Dazu garniert er uralte Vorfälle – einen Brandanschlag und Stahlkugeln auf Fenster im Jahr 2015 –, ohne zu erwähnen, dass hierfür nie Tatverdächtige gestellt wurden. Am Sonnabend wurde die trübe Soße erneut aufgewärmt, der CDU-Abgeordnete Kurt Wansner hatte auch noch was dazu zu sagen. Bis auch der letzte Zuschauer diese Schmonzetten glaubt. (mme)