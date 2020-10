Tadschikistan: Wahl des Präsidenten

Duschanbe. In der zentralasiatischen Republik Tadschikistan ist am Sonntag die Bevölkerung aufgerufen gewesen, den Präsidenten zu wählen. Der seit mehr als drei Jahrzehnten amtierende Staatschef Emomali Rachmon gab seine Stimme am Sonntag laut der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti »gut gelaunt« in einer Schule ab. Experten erwarten, dass er für weitere sieben Jahre im Amt bestätigt wird. Mit Ergebnissen wird am Montag morgen gerechnet. Neben Rachmon stehen noch vier weitere Kandidaten zur Wahl, denen jedoch keine Chancen ausgerechnet werden. (AFP/jW)