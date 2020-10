US-Golfküste: Hurrikan mit Sturmfluten

Lake Charles. Mit lebensgefährlichen Sturmfluten und heftigem Wind ist Hurrikan »Delta« über die US-Golfküste gezogen. Der Wirbelsturm traf am Freitag (Ortszeit) nahe dem Ort Creole im Bundesstaat Louisiana mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometern auf Land. Sturmfluten von bis zu 2,40 Metern Höhe trafen die Küste. In weiten Teilen des Bundesstaates fiel der Strom aus. 600.000 Menschen waren in Louisiana zeitweise ohne Elektrizität. Auch in Teilen des benachbarten Bundesstaates Texas fiel der Strom aus. (AFP/jW)