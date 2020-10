Libyen: Wiederaufnahme von Gesprächen

Tripolis. In den Bemühungen um Frieden in Libyen haben die Vereinten Nationen die Wiederaufnahme direkter Gespräche der Konfliktparteien angekündigt. Für Anfang November sind eine Reihe virtueller Sitzungen sowie persönliche Treffen in Tunesien geplant, wie die amtierende UN-Sondergesandte für das nordafrikanische Land, Stephanie Williams, am Sonnabend mitteilte. Ziel seien »Wahlen auf nationaler Ebene im kürzest möglichen Zeitrahmen«, um die demokratische Legitimität staatlicher Institutionen und Libyens Unabhängigkeit wiederherzustellen. (dpa/jW)