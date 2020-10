Taliban unterstützen Trump im Wahlkampf

Washington. US-Präsident Donald Trump hat in seinen Bemühungen um eine zweite Amtszeit im Weißen Haus die Rückendeckung der Taliban in Afghanistan. »Wir hoffen, dass er die Wahl gewinnt und die US-Militärpräsenz in Afghanistan abwickelt«, sagte Sprecher Sabiullah Mudschahid in einem Interview des Senders CBS am Sonnabend. Der Abzug der US-Truppen aus Afghanistan ist eines der Versprechen Trumps in seinem Wahlkampf. Erst vor wenigen Tagen hatte er erklärt, dass alle US-Soldaten bis Jahresende abgezogen werden könnten. Unterdessen sind in Afghanistan am Wochenende bei zwei Bombenanschlägen mindestens 18 Menschen getötet worden. In der nördlichen Provinz Sar-e Pul kamen am Sonnabend 13 Menschen um, in der südlichen Provinz Helmand mindestens fünf. (dpa/jW)