»Demokratisierung der Wirtschaft«

Rodi Said/Reuters Aufbruchstimmung: Kurdische Frauen bei einer Feier im Selbstverwaltungsgebiet Nord- und Ostsyriens (Archivbild)

Der Frauenverband Kongreya Star will nicht nur die Erwerbstätigenquote in der weiblichen Bevölkerung Nord- und Ostsyriens steigern, sondern auch die Wirtschaft demokratisieren – mit kollektiven Produktionsstätten. »Für Frauen, die traditionell von der Erwerbstätigkeit ausgeschlossen sind und über keine eigenen Einkommensquellen verfügen, soll Raum in der Produktion geschaffen werden«, sagte die Koordinatorin des Projekts, Dicle Ezda in einem am Dienstag veröffentlichten Gespräch mit der kurdischen Nachrichtenagentur ANF. »Dafür müssen eigene Mittel geschaffen werden.« Die Frauen sollten aber nicht nur zu Arbeiterinnen gemacht werden. »Unser Ziel ist es, eine kollektive Frauenökonomie zu erschaffen.« Der wirtschaftliche Aufbau in vom Krieg zerstörten Gebieten dürfe nicht auf einer patriarchalen Kultur basieren.

Inzwischen gebe es 22 landwirtschaftliche und 18 weitere Frauenkooperativen in dem von der Autonomen Administration von Nord- und Ostsyrien verwalteten Gebiet. »Wir stellen das Land und die notwendigen Mittel zur Verfügung, und die Frauen beteiligen sich mit ihrer Arbeitskraft.« Das Einkommen werde unter den Frauen entsprechend des jeweiligen Arbeitseinsatzes gerecht aufgeteilt, so Ezda. Der Aufbau solcher Kooperativen sei für Kongreya Star »die vorrangige Methode der gesellschaftlichen Ökonomie gegen das kapitalistische Wirtschaftssystem«.

Der nach wie vor existierende Privatsektor sei aber ein großes Problem. Vor allem Frauen, die aus den von der türkischen Armee besetzten Gebieten geflohen seien, würden häufig ausgebeutet. »Innerhalb kurzer Zeit die ökonomischen Probleme von Frauen zu lösen, die im eigenen Land zu Flüchtlingen geworden sind, ist sehr schwer«, so die Projektkoordinatorin. »Zum einen wird an Arbeitsplätzen, die an die Autonomieverwaltung und die Frauenökonomie gebunden sind, kontinuierlich das Gehalt erhöht. Zum anderen kämpfen wir gegen den Niedriglohn im privaten Sektor.«

Es würden aber Maßnahmen getroffen, um Frauen davor zu schützen, so Ezda. Bisher gibt es keine verbindliche Lohnuntergrenze. Das soll sich ändern: »Um die Ausbeutung von Tagelöhnerinnen zu verhindern, muss ein Mindestlohn festgelegt werden.« (ANF/jW)