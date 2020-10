TT News Agency/Henrik Montgomery/via REUTERS Bücher der diesjährigen Preisgewinnerin Louise Glück, präsentiert am Donnerstag in Stockholm

»Zuviel Geld für einen alleine« heißt der Beitrag von Vladimir Balzar auf DLF Kultur. Thema ist der Literaturnobelpreis, der dem Autor zufolge eine Zukunft hat, wenn er sich »radikal ändert«. Tatsächlich fragt er – in Zeiten unregulierter Finanzmärkte und maßloser Ablösesummen bei Fußballspielertransfers – ob die eine Million Euro Preisgeld »zeitgemäß« sind. Aber der Beitrag spricht auch wichtige Punkte an, wie etwa die intransparente Entscheidungsfindung des Gremiums, das ausschließlich aus Skandinavierinnen und Skandinaviern besteht. Da überrascht es nicht, dass neun der »Top 10«-Gewinnerländer europäisch sind. Die Ausnahme sind die USA. Zudem kritisiert er die Auszeichnung für »Lebensleistung«, die er für vage und kreativlos hält. Wenn das Preisgeld anders verteilt werden würde, etwa als Unterstützung von Archiven, die das literarische Erbe gefährdeter Minderheiten retten wollen, wäre es sinnvoller, so der Autor. Das, was jedoch wichtig bleibt: Die wenigstens kurzzeitige Aufmerksamkeit für Literatur. (es)