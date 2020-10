Umit Bektas/Reuters

In der Krise wird die kapitalistische Überproduktion zur Schau gestellt. An der Westküste der Türkei stapeln sich Kreuzfahrtschiffe. Der Hafen von Aliaga, 45 Kilometer nördlich von Izmir, wird schon als Friedhof der Ozeanriesen bezeichnet. Vor der Krise setzte der Kreuzfahrtsektor 170 Milliarden Euro im Jahr um. Heute floriert das Geschäft der Abwracker. »Wir versuchen, die Krise in eine Chance zu wandeln«, sagte Kamil Onal, Vorsitzender des Verbandes der Schiffsrecycler der Türkei, gegenüber Reuters am vergangenen Sonnabend. Vor der Pandemie hätten sich die türkischen Werften in der Regel um Fracht- und Containerschiffe gekümmert. Derzeit arbeiteten rund 2.500 Menschen in der Anlage in Aliaga. Um ein Kreuzfahrtschiff zu demontieren, brauchen sie ungefähr ein halbes Jahr. (jW)