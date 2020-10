Shawn Thew/epa/dpa

Viel war von der Vergabe des Literaturnobelpreises in diesem Jahr nicht zu erwarten. Nach den Skandalen um die Schwedische Akademie 2018 und dem enormen Geschrei wegen der Würdigung Peter Handkes im vorigen Jahr war klar: Das Gremium würde wenig kontrovers entscheiden. Seine Wahl fiel nun auf die US-amerikanische Dichterin Louise Glück. Feministinnen werden applaudieren, weil eine profilierte Autorin geehrt wird, Verfechter der nichtpolitisierten autonomen Kunst dürfen sich auch freuen, und Lyrik war eh mal wieder dran.

In der Sache wird der Akademie kaum jemand widersprechen, allein schon, weil die wenigsten Glück beurteilen können. Gedichte werden jenseits des Atlantiks nicht häufiger gelesen als diesseits, auch in den USA ist Lyrik eine Angelegenheit akademisch gebildeter Zirkel mit Sinn fürs Schöne. Deren Bedürfnisse befriedigt die psychoanalytisch informierte Dichtung Glücks aufs vornehmste, sie schreibt von familiären Abgründen, Naturerscheinungen und ewigen Schwierigkeiten wie der Sterblichkeit oder dem Verlust der Unschuld. Sie bekomme den Preis für ihre »unverkennbare poetische Stimme«, mit der sie »mit strenger Schönheit die individuelle Existenz universell« mache, so die Akademie. Glücks wichtigste Einflüsse sind klassische Mythen und die Bibel, Emily Dickinson und Rainer Maria Rilke, sie lehrt in Yale – wer will da meckern?

Na, vielleicht die Legionen von Schriftstellern aus Ländern abseits des »globalen Westens«, aber Hand aufs Herz: Die kennt man in Schweden ja noch weniger. Ewige Kandidaten wie Ngugi wa Thiong’o und Haruki Murakami kann man auch noch ein Jahr länger zappeln lassen, bevor man dann jemand anderes aus Nigeria, Bolivien oder von den Fidschis aus dem Hut zaubert, um dem Rest der Welt zu zeigen, dass man ihn nicht vergessen hat.(pm)