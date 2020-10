Markus Schreiber/AP POOL/dpa Agiert wie ein Investmentbanker im Amt: Finanzminister Olaf Scholz

Keine Frage, krisentauglich ist Olaf Scholz. Ob »Cum-Ex« oder Wirecard – bei den ganz großen Wirtschaftsskandalen ist der Finanzminister stets mittendrin statt nur dabei. Wenn die Verstrickungen auffliegen, stellt er sich routiniert an die Spitze der Kritiker, beschimpft die Steuerdiebe mit der dramatischsten Wortwahl, krempelt die Ärmel hoch und fordert lautstark Konsequenzen. Damit, in Kombination mit vorgespielten Gedächtnislücken – wie zu seinem Treffen mit dem Hamburger Bankpatriarchen Christian Olearius –, kam er bislang gut durch die Amtszeit. Vielleicht machte ihn die SPD gerade wegen dieser Fähigkeiten zum Kanzlerkandidaten. Der »Linksruck« der Partei wird es jedenfalls nicht gewesen sein.

Zu Scholz’ Krisenstrategie passt dann auch sein jüngster »Coup«, der gemeinsam mit Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) versuchte Befreiungsschlag im Vorfeld der Konstituierung des Wirecard-Untersuchungsausschusses. Einen »Aktionsplan« haben die beiden am Mittwoch präsentiert, mit dem die Finanzaufsicht Bafin »mehr Biss« bekommen soll. Jetzt geht es also daran, Konsequenzen zu ziehen, und das noch bevor der Ausschuss überhaupt angefangen hat zu arbeiten. Viel Konkretes enthält der Plan freilich nicht: Künftig soll die Bafin in Fällen wie Wirecard früher ins Spiel kommen, Abschlussprüfer sollen alle zehn Jahre ausgewechselt werden müssen, und das Strafmaß für »falschen Bilanzeid« soll verschärft werden. Vor allem soll aber alles mögliche geprüft werden. So unterscheidet sich der Aktionsplan kaum von jenem, den Scholz bereits im Juli vorgelegt hatte.

Dabei machen nicht nur der enge zeitliche Zusammenhang mit dem U-Ausschuss – laut Scholz »Zufall« – und die inhaltliche Leere das Vorgehen so lächerlich: An der Bafin, deren Beitrag im Wirecard-Skandal bislang vor allem darin bestand, wegzugucken und jene zu verklagen, die wie der Financial Times-Journalist Dan McCrum ernsthaft an der Aufklärung der Machenschaften arbeiten, geht der Plan vollkommen vorbei. Auch künftig dürfen die Mitarbeiter der Behörde wohl in ihrer Freizeit mit Wirecard-Derivaten spekulieren. Der Plan konzentriert sich ausschließlich auf die Wirtschaftsprüfer und geht in dieser Hinsicht nicht einmal dem konservativen Koalitionspartner weit genug.

Offenbar will der einfache, engagierte Bürger Olaf Scholz sich vor allem im Vorfeld des U-Ausschusses als besonders tatkräftig präsentieren. Einfacher Bürger? Nun, als reich empfindet sich der Finanzminister mit seinen Bezügen von rund 20.000 Euro monatlich jedenfalls nicht, wie er am Sonntag im »Bericht aus Berlin« der ARD sagte. Er verdiene aber ganz gut, trug er später nach. Über seine Vermögensverhältnisse ist nichts bekannt, ebensowenig wie über die persönlichen finanziellen Folgen seiner Rolle in den Skandalen um »Cum-Ex«- beziehungsweise Wirecard.