Marijan Murat/dpa Warnstreiks in Klinken: Verdi erhöht im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes den Druck

Das hat es zuvor nicht gegeben. Verdi und Beschäftigte im kommunalen Klinikum Nürnberg organisierten am Donnerstag einen ganztägigen Warnstreik mit Kundgebung und Demonstration. Das Ziel ist klar: Die Gewerkschaft will gegenüber dem Bundesinnenministerium und den sogenannten kommunalen Arbeitgeberverbänden Druck aufbauen, damit diese in der dritten, entscheidenden Tarifrunde Ende Oktober ein verhandelbares Angebot vorlegen.

Verdi fordert für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen ein Einkommensplus von 4,8 Prozent bzw. einen Mindestbetrag von 150 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte sollen um 100 Euro monatlich steigen. Themen des Gesundheitswesens und der Pflege werden in der Tarifrunde an einem gesonderten Tisch verhandelt.

Die Klinikleitung versuchte die Aktionen der Belegschaft kleinzureden. »Unserer Einschätzung nach hält sich die Streikbeteiligung in Grenzen«, meinte ein Verwaltungsmitarbeiter am Donnerstag auf jW-Nachfrage. Rund 200 Beschäftigte sollen es morgens um acht Uhr bei der Auftaktkundgebung vor dem Klinikstandort Nord gewesen sein – von insgesamt 7.000 Mitarbeitern, die an den Teilstandorten Nord und Süd beschäftigt sind. Tatjana Sambale von der Initiative »Gesundheit statt Profite« sprach am Donnerstag gegenüber jW von bis zu 400 Streikenden, die sich am Demonstrationszug beteiligt hätten. »In den Protest ist eine richtige Dynamik gekommen«, betonte Sambale.

Zusätzlichen Zündstoff gab es im Vorfeld. Eine von Verdi angebotene Notdienstvereinbarung für Streikzeiten lehnte der Klinikvorstand zunächst ab. Der Chefarzt der Neurologie behauptete am Dienstag in einem Statement, die Gewerkschaftsaktion sei »unzumutbar und gefährdet Patientenleben«. Ein durchsichtiges Manöver, findet Sambale: »Die Kolleginnen und Kollegen sollten sich gezwungenermaßen zwischen ihrem Streikrecht und dem Patientenwohl entscheiden.« Dabei obliege die Verantwortung für den Betrieb des Klinikums generell der Leitung, so Sambale. Im Arbeitsalltag sei es nicht ein Ausstand, sondern der Normalzustand, der Patienten gefährde, wird Verdi-Gewerkschaftssekretärin Joana Terborg am Mittwoch in einer Mitteilung zitiert.

Die sich abzeichnende Streikfront dürfte beim Vorstand Eindruck hinterlassen haben. Die Klinik unterzeichnete am Mittwoch dann doch eine Vereinbarung für einen streikbedingten Notdienst mit Verdi. Wichtige Punkte wie die Reduzierung der Bettenzahlen und einzelne Stationsschließungen während einer Arbeitsniederlegung indes bleiben kontrovers, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Martin Schmalzbauer am Donnerstag im jW-Gespräch. Nicht nur das: Streikwillige sollen für ihren Ausfall personellen Ersatz finden. Damit werde faktisch das Streikrecht unterlaufen, so Sambale von der Beschäftigteninitiative. Sabine Stoll, Pressesprecherin des Klinikums, wies am Donnerstag gegenüber jW den Vorwurf zurück, durch administrative Winkelzüge die Streikbereitschaft des Klinikpersonals zu behindern. »Wir haben Verständnis für die Belange der Streikenden«, behauptete sie.

Glaubwürdig klingt das nicht. In einem am Donnerstag verbreiteten »offenen Brief«, der jW vorliegt, rechnen »streikende Mitarbeiter« mit der Klinikpolitik ab: »Wir wollen weder als Kostenfaktoren gelten noch als Geldquelle dienen, sondern in einem Gesundheitswesen arbeiten, das für die Menschen da ist.«