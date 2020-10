Jonas Walzberg/dpa Auch Umschlagsplatz für Kriegsgewinnler: Blick auf den Hamburger Hafen (14.9.2020)

Als Stadt mit dem größten deutschen Seehafen sieht sich Hamburg gern als »Tor zur Welt«. Leider ist die Hansestadt auch »Tor zum Tod«. Die Rüstungsexporte der BRD laufen zum Großteil über den Hamburger Hafen. Jeden Tag werden hier tonnenweise Munition, Waffen und Kriegsgerät in alle Welt verschifft. Das soll mit der »Volksinitiative gegen Rüstungsexporte« beendet werden, die an diesem Freitag mit einer Auftaktveranstaltung auf dem Rathausmarkt gestartet wird. Hinter der Initiative, erste Etappe des Volksgesetzgebungsverfahrens in Hamburg, steht ein im Sommer 2019 gegründetes Bündnis von Gruppen und Einzelpersonen aus Friedensbewegung, Gewerkschaften, Hochschulen, Kirchen und Parteien.

Man strebe einen Volksentscheid über eine Gesetzesänderung an, die ein Verbot der Rüstungsexporte beinhaltet, erklärte einer der Initiatoren, der frühere Bürgerschaftsabgeordnete Martin Dolzer von der Partei Die Linke, am Donnerstag gegenüber jW. Ein weiteres Ziel sei die Umstellung der Rüstungsindustrie auf »zivile, soziale und ökologisch sinnvolle Produktion«. Dolzer verwies auf die Präambel der hamburgischen Verfassung, in der es heißt, die Stadt wolle »im Geiste des Friedens eine Mittlerin zwischen allen Erdteilen und Völkern der Welt sein«. Die Formulierung der Gesetzesänderung werde man genau prüfen lassen, sagte der Linke-Politiker. Dazu sei ein Gutachten von Juristen der Menschenrechtsorganisation »European Center for Constitutional and Human Rights« (Europäisches Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte) angefordert worden. Das Bündnis wolle verhindern, dass es dem Vorhaben so gehe wie der Volksinitiative für mehr Personal in Hamburgs Kliniken, die der »rot-grüne« Senat im Mai 2019 über das Hamburgische Verfassungsgericht kippte.

Zu den Unterstützern der Initiative zählen bisher die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), die Klimastreikbewegung »Fridays for Future«, das »Hamburger Forum für Frieden und Völkerverständigung«, die Gruppe »Bildung ohne Bundeswehr«, der Flüchtlingsrat Hamburg sowie Gruppen der Parteien DKP und Die Linke. Voraussichtlich ab Anfang Februar 2021 sollen Unterschriften von Wahlberechtigten gesammelt werden. Bis Juli müssen dann mindestens 10.000 zusammenkommen. Im zweiten Schritt, dem Volksbegehren, etwa 60.000 Unterschriften. Am Ende stimmt die Bevölkerung im Volksentscheid ab – es sei denn, die Bürgerschaft übernimmt das Gesetzesvorhaben, womit nicht zu rechnen ist.

Die Auftaktveranstaltung auf dem Rathausmarkt soll an diesem Freitag um 14 Uhr beginnen. Bis 18 Uhr stehen Redebeiträge, Filme, Kunst und Musik auf dem Programm. So ist eine Installation und Performance des Bildhauers Axel Richter und der Künstlerin Lavanya Honeyseeda unter dem Titel »Ruf der Ungeborenen« geplant. Grußworte kommen unter anderen von Esther Bejarano, Holocaustüberlebende und Vorsitzende des Auschwitz-Komitees, und der Bundestagsabgeordneten Zaklin Nastic (Die Linke). Die Veranstalter wollen auch an den Friedensforscher Otfried Nassauer erinnern. Er starb überraschend in der Nacht zum 2. Oktober im Alter von 64 Jahren in Berlin.