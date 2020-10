Montage/jW

Gegen den Wind und wider die Naivität

Zu jW vom 19./20.9.: »›Die Gefahr ist real, und sie wird größer‹«

Die junge Welt brachte kürzlich ein bemerkenswertes Interview mit Georg Restle, dem Leiter und Moderator des Politmagazins »Monitor«. Seine Aussagen sind aufschlussreich, anregend und vor allem in vielem realistisch. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Restles Haltung viel Zustimmung bei Linken und anderen Nachdenkenden findet. Ebenso durchschaubar ist, dass der Autor bei den Rechten auf Hass und Verleumdung stößt. Dass dabei zu Morddrohungen gegriffen wird, ruft bei linken und allen vernünftigen Menschen nur Abscheu hervor und fordert zur Solidarität mit dem Angegriffenen auf. Restle ist nur zu wünschen, dass er seinen, von ihm selbst gezeichneten Weg, »in den Spiegel schauen zu können«, weitergeht.

In den Spiegel, vor allem in den Spiegel der Geschichte zu schauen sollten generell viele Deutsche wieder lernen. Denn das würde helfen, bestimmte Aktionen als »Brandbeschleuniger« für rechtes, faschistisches Gedankengut und Handeln zu erkennen. Bemerkenswert ist auch, dass Restle, der ausdrücklich ideologische Engstirnigkeit ablehnt (…), mehrfach selbst – und dabei nicht ganz unideologisch – auf gesellschaftliche Probleme und deren Ursache verweist. Das betrifft u. a. solche Fragen, wie die Rolle der Konzernvorstände, die soziale Spaltung, das Wirken der AfD, die Netzwerke in Sicherheitsbehörden und das damit verbundene Sicherheitsrisiko für die Bürger. Er verweist auf das Vordringen rechter Forderungen bis in die Mitte der Gesellschaft und betont: »Naivität darf hier nicht mehr als Ausrede gelten. Wer das Verbreiten von rechtsextremistischen Positionen als Ausdruck von Meinungsvielfalt oder gar Ausgewogenheit begreift, sollte sehr genau wissen, wem er da den Weg bereitet.« Solche und ähnliche Aussagen hätte ich mir rechtzeitig seitens führender Vertreter der Linken gewünscht. Denn »die Gefahr ist real, und sie wird größer«, meint nicht nur Restle, sondern meinen viele Menschen in unserem Land, unabhängig von ihren ideologischen Positionen.

Gesellschaftliche Missstände, wie soziale Benachteiligungen, politische Willkür und Volksverhetzung, und damit Gefahren für die Demokratie sind Realitäten, denen man ins Auge schauen muss. Das gilt um so mehr auch dafür, dass Morddrohungen, deren Täter und Ursachen mit aller Deutlichkeit entlarvt werden müssen. Hier dürfe man nicht nachlassen, so Restle. Und wenn »fast alle großen Missstände systemischer Natur« sind, dann komme ich eben an der Systemfrage – ob ideologisch oder nicht – nicht vorbei.

Bruno Mahlow, Berlin

Zu wirklichkeitsfremd

Zu jW vom 1.10.: »›Es ist dringend geboten, zivilen Ungehorsam zu üben‹«

»Geld regiert die Welt«, das wusste schon meine Oma. Und Black Rock mit seinen 7,4 Billionen Dollar Anlagekapital weiß das auch. Wie fallen da im Ernstfall die Interessen von Millionen ins Gewicht, wenn über die Interessen von Billionen zu entscheiden ist? Welche Bedeutung hat ein Bundestag, der über einen Jahresetat von 400 Milliarden zu entscheiden hat, gegenüber einem Finanzgiganten mit einem fast zwanzigmal größeren Geldvolumen? Angesichts solcher Größenverhältnisse darf manch ein Linker gern noch einmal darüber nachdenken, ob sein Verhältnis zur bürgerlichen Demokratie und zum Mitregieren nicht ein wenig zu wirklichkeitsfern und schwärmerisch ist. Denn längst bestimmt die Macht des großen Geldes, worüber in den Parlamenten und Regierungen geredet werden darf. Und worüber zu schweigen ist.

Joachim Seider, per E-Mail

Sieg Trumps wäre verheerend

Zu jW vom 28.9.: »›Seine Präsidentschaft hat rechte Bewegungen gestärkt‹«

Unter anderem, weil Donald Trump Galionsfigur aller radikalen Rechten weltweit ist, wünsche ich mir einen Sieg Joseph Bidens. Ganz sicher nicht, weil er mich inhaltlich überzeugt, sondern weil diesmal tatsächlich das kleinere Übel vorzuziehen ist. Eine Logik, die ich eigentlich zutiefst ablehne. Vor vier Jahren konnte ich der Niederlage einer Hillary Clinton, die nach ihrem Vorwahlsieg praktisch nichts getan hatte, um den linken Parteiflügel mitzunehmen, durchaus etwas Positives abgewinnen. Aber nach vier Jahren Trump, in denen er praktisch immer ekelhafter rassistisch und protofaschistisch agiert hat, wäre eine Niederlage ein wichtiges Signal, zumal nach Jahren des fast weltweiten Aufschwungs radikal rechter Ideologien. Ein erneuter Sieg hingegen wäre verheerend.

Die AfD bezieht sich häufig positiv auf Trump, das ist nichts Neues. Nach seiner Ankündigung, »die Antifa« zur terroristischen Organisation zu erklären, hat es keine fünf Minuten gedauert, bis das ein AfD-Politiker retweeted hat, mit dem Zusatz natürlich, dass es höchste Zeit würde, selbiges in Deutschland zu tun. Ich meine, das war auch ein Grund, warum das Thema kurze Zeit später – wieder mal – Thema im Bundestag war, als bemerkenswerterweise alle Parteien außer der AfD es ablehnten, »die Antifa« zu ächten. Was natürlich wieder mal ein Spiel um Deutungs- und Definitionsmacht war.

In diesen Zeiten, mit einer (radikalen) Rechten, die sich von jeglicher Realität, Logik, Vernunft und Anstand im Politischen abkoppelt, war es dann auch völlig unerheblich, dass sehr schnell deutlich gemacht wurde, dass Trump seine Ankündigung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gar nicht umsetzen können wird, weil als »terroristische Organisationen« in den USA bisher nur ausländische Organisationen deklariert wurden, unter anderem wegen des hohen Guts der Rede- und Meinungsfreiheit, das es praktisch unmöglich macht, politische Organisationen im Inland zu verbieten. Deswegen dürfen dort ja auch Neonazis mit Hakenkreuzflaggen für das Errichten eines weißen Rassenstaates eintreten … Aber hat es irgendwen interessiert, dass dieser Ankündigung überhaupt keine Taten gefolgt sind? Nein. Denn wie gesagt, in diesen Zeiten, bei dieser radikalen Rechten, geht es nur um Propaganda, Demagogie und Hetze. Der Knochen wurde nur hingeworfen für die geifernde rechte bis extrem rechte republikanische Basis, für die »die Antifa« seit längerem ein zentrales Feindbild darstellt. Zu Recht, möchte man sagen.

Ralf Schuster, Onlinekommentar