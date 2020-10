Stephanie Lecocq/Pool EPA/AP/dpa Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij in Brüssel (6.10.2020)

Nein, es läuft nicht wirklich rund für Berlin und die EU in der Ukraine. Gut sechseinhalb Jahre ist es her, dass der Westen nach dem Sturz von Präsident Janukowitsch das Ruder in Kiew übernahm und das Zeitalter von »Freiheit und Demokratie« in dem Land ausrief. Das war natürlich nichts anderes als die übliche laute, blechern scheppernde Propaganda. Dennoch: Dass auf dem EU-Ukraine-Gipfel am Dienstag wieder einmal Rückschritte im Kampf gegen die Korruption beklagt werden mussten, gegen fiese oligarchische Netzwerke, die dem Durchmarsch westeuropäischer Unternehmen im Wege stehen; dass wieder einmal teure Hilfsmittel für die Ukraine auf dem Programm standen, Kredite in Höhe von 1,2 Milliarden Euro, die zugesagt, wenn auch noch nicht abschließend bewilligt sind; und dass man also nicht wie gewünscht vom Fleck kommt: Das hätte sich die Bundesregierung im Frühjahr 2014 sicherlich anders vorgestellt.

Vor allem trifft dies auf die Tatsache zu, dass es partout nicht gelingen will, die Gebietsverluste wenigstens teilweise rückgängig zu machen, die der Westen der Ukraine 2014 eingebrockt hat: die wohl unabänderliche Sezession der Krim und die Abspaltung der Volksrepubliken im Donbass. Um zumindest letztere halbwegs für Kiew zu retten, hatte die Bundesregierung vor mehr als sechs Jahren die Verhandlungen gestartet, die schließlich in das Minsker Abkommen mündeten. Auch dabei hapert es freilich an der Umsetzung. Da mögen die Waffen vielleicht auch mal schweigen – gelöst ist nichts. Das ist kein Empfehlungsschreiben für einen Staat wie Deutschland, der gern Weltmacht wäre und dessen Politeliten seit Jahren bekunden, im »Krisengürtel« rings um die EU, also auch in der Ukraine, »Ordnung« schaffen zu wollen. Welche Oppositionskräfte wo auch immer damit liebäugeln sollten, sich von Berlin und der EU per Umsturz an die Macht bringen zu lassen, wissen nun: Dabei kann man eine Menge verlieren, und die Bundesrepublik kann das nicht verhindern; dazu reicht ihre Kraft nicht aus.

Den Versuch, den Spieß doch noch irgendwie umzudrehen, haben Berlin und die EU mit ihren Russland-Sanktionen unternommen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij berichtete am Dienstag nach dem EU-Ukraine-Gipfel, man habe ihm zugesichert, die Sanktionen blieben in Kraft, bis die territoriale Integrität der Ukraine wiederhergestellt sei. Mit Blick auf die Krim hieße das faktisch, die Sanktionen bleiben auf Dauer. Davon abgesehen: Angesichts der Entwicklung im »Fall Nawalny« wird auch in Moskau nicht die geringste Neigung mehr vorhanden sein, Berlin und der EU im Austausch gegen was auch immer einen gesichtswahrenden Ausweg wenigstens im Donbass zu bahnen. Der dortige Konflikt droht also in der heraufziehenden Eiszeit zwischen der EU und Russland endgültig einzufrieren – ein Ergebnis des jüngsten deutschen Walkürenritts gen Osten, zum Schaden aller.