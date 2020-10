Warnstreiks im ÖPNV gehen weiter

Hannover. Wegen des Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) sind am Mittwoch in Niedersachsen und Bremen vielerorts Busse und Bahnen ausgefallen. Die Gewerkschaft Verdi rechnete mit etwa 3.500 Beschäftigten der Nahverkehrsbetriebe, die sich am ganztägigen Warnstreik beteiligen, sagte ein Verdi-Sprecher. So sollen nach Angaben der Gewerkschaft Busse und Bahnen in Bremen, Hannover, Braunschweig, Göttingen, Goslar und Wolfsburg in ihren Depots geblieben sein. (dpa/jW)