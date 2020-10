Foto: Boris Roessler/dpa Mehr davon: Sogenannte Konsumplätze in einem für Drogengebrauchende bereitgestellten Raum (Frankfurt am Main, 19.11.2019)

Eine Reihe renommierter Fachleute aus Wissenschaft und Drogenhilfe fordern eine radikale Neuausrichtung der Drogenpolitik in der Bundesrepublik. Im am Mittwoch in Berlin vorgestellten »alternativen Drogen- und Suchtbericht 2020« und bei der dazugehörigen Präsentation kritisierten sie, dass der Drogenhandel in Deutschland seit Jahren zunimmt. Das spreche dafür, dass die vor allem gegen Drogengebraucherinnen und -gebraucher gerichtete Politik der Kriminalisierung und Repression gescheitert sei. Bereits zum siebten Mal wird der Bericht gemeinsam vom Verein »Akzept«, dem Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik, und der Deutschen Aidshilfe (DAH) herausgegeben.

Konkret sprechen sich die Experten für drei zentrale Neuerungen aus, die geeignet seien, die hohe Zahl der Todesfälle durch legale und illegale Drogen zu senken, schädliche Folgen von Abhängigkeit zu reduzieren und gesellschaftliche sowie volkswirtschaftliche Folgekosten drastisch zu verringern. So sollten Ansätze der sogenannten Schadensminimierung nicht nur beim Konsum illegalisierter Stoffe wie Heroin, sondern künftig auch bei Tabak- und Alkoholkonsum flächendeckend angeboten werden. Die staatlich regulierte Abgabe von bisher illegalen Substanzen könne außerdem den kriminellen Drogenhandel reduzieren und »Menschen vor den Gefahren der Illegalität bewahren und Jugend- und Verbraucherschutz ermöglichen«, sagte DAH-Sprecher Holger Wicht bei der Vorstellung des Berichts. Zugleich könne eine »effiziente Drogenpolitik« »rasch gelingen«, sofern die Bundesregierung »Kompetenz in einem drogenpolitischen Fachbeirat« zusammenführe.

Heutzutage würden Konsumentinnen und Konsumenten »marginalisiert statt unterstützt – oft mit tödlichem Ausgang«, warnte Heino Stöver, Vorstandsvorsitzender des »Akzept«-Bundesverbandes und geschäftsführender Direktor des Instituts für Suchtforschung an der Frankfurt University of Applied Sciences, am Mittwoch in Berlin. Eine zeitgemäße Drogenpolitik müsse der Devise »Schützen statt strafen!« folgen, forderte Stöver.

Dem schloss sich auch Wicht an. Die Drogenpolitik hat ihm zufolge »nicht Schritt gehalten mit aktuellen Entwicklungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen«. Was Leben rette, dürfe »nicht ungenutzt bleiben«. Vor allem bei der Substitutionstherapie sei »noch viel Luft nach oben«. So haben sich »Akzept«, DAH und der Selbsthilfeverband JES (Junkies, Ehemalige und Substituierte) zum Ziel gesetzt, dass bis 2022 100.000 Betroffene mit Substitutstoffen versorgt werden sollten. »Das wären 20.000 mehr als bisher und etwa 60 Prozent der knapp 170.000 Opioidabhängigen in Deutschland«, konstatierte Wicht. Einig waren sich die Experten außerdem darin, dass Drogenkonsumräume flächendeckend ausgebaut werden müssen und für Menschen in Haft, wo der Drogenkonsum überdurchschnittlich hoch sei, saubere Spritzen ausgegeben werden müssten. So lasse sich die Zahl der HIV- und Hepatitis-Infektionen senken.