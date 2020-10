Bundeswehranwältin wird MAD-Chefin

Berlin. An der Spitze des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) löst die bisherige Disziplinaranwältin der Bundeswehr, Martina Rosenberg, den vor knapp zwei Wochen vorzeitig in den Ruhestand versetzten Christof Gramm ab. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) informierte am Mittwoch den Verteidigungsausschuss des Bundestages und sagte, sie habe Rosenberg gebeten, mit den Mitarbeitern des MAD ein Programm zur »Modernisierung« und zur »Stärkung des Kampfes gegen Rechtsextremismus« in der Bundeswehr vorzulegen. (dpa/jW)