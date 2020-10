Beginn von Prozess um »Tiergarten-Mord«

Berlin. Vor dem Berliner Kammergericht hat am Mittwoch der Prozess um den mutmaßlichen Auftragsmord im Kleinen Tiergarten (siehe jW vom 11.8.) begonnen. Laut Anklage sollen russische Stellen dem Russen Wadim K. den Auftrag erteilt haben, den Georgier Selimchan Changoschwili alias Tornike Kawtaradse zu töten. Hintergrund der Tat am 23. August 2019 soll die mutmaßliche Gegnerschaft des tschetschenischstämmigen Opfers unter anderem zum russischen Zentralstaat gewesen sein. Wadim K. soll am 17. August 2019 von Moskau über Paris und Warschau nach Berlin gereist sein. Er soll einen auf den Decknamen Wadim S. ausgestellten Reisepass benutzt haben. Der Angeklagte gab an, nicht der 55jährige Wadim K., sondern der 50jährige Wadim S. zu sein. Zunächst sind 25 Verhandlungstermine bis Ende Januar 2021 angesetzt. (AFP/jW)