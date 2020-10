Qatar's Supreme Committee for Delivery & Legacy/Handout via REUTERS Hier wird 2022 Kohle produziert: Education City Stadium in der katarischen Stadt Al-Rayyan

Einen wunderschönen guten Morgen! Die WM-Qualifikation im Balltreten für Jungs ist die eigentliche WM. Die Chose in Katar ist ja nur die Endrunde, bei der es in erster Linie darum geht, Kohle zu machen. Viel Kohle. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum die FIFA, dieser riesige transnationale Konzern, ständig Kongresse in Steuerparadiesen veranstaltet?

Die WM 2022 begann am 6. Juni in Ulaanbaatar mit dem Match zwischen der Mongolei und Brunei Darussalam (2:0). 46 Nationen der Asiatischen Fußballkonföderation (AFC) kicken vier Teilnehmer für die Endrunde aus und ein fünftes Team, das in Relegationsspielen eine zweite Chance erhält. 107 von 233 Begegnungen haben bereits stattgefunden, 46 Prozent der WM-Quali Asiens sind gelaufen. Für sechs Teams verlief der Traum nicht traumhaft: Brunei, Macao, Laos, Osttimor, Pakistan und Bhutan blieben auf der Strecke.

In Afrika startete die WM am 4. September mit dem Match zwischen Burundi und Tansania (1:1). 54 Nationen der Afrikanischen Fußballkonföderation (CAF) kicken fünf Tickets für Katar 2022 aus. Nach 28 Spielen sind bereits 14 Nationen eliminiert worden. Von insgesamt 211 Endrundenaspiranten konnten also 20 frühzeitig duschen gehen. Heute (Ortszeit) beginnt die Odyssee der 35 Concacaf-Starter (Verbände von Nord- und Zentralamerika und der Karibik). Für sie sind 3,5 Endrundenplätze reserviert (drei feste Plätze, einen vierten kann eine Mannschaft in interkontinentalen Entscheidungsbegegnungen gewinnen). Unter anderem kommt es zum Schlagabtausch zwischen Guatemala und Kuba.

Doch die härteste Quali, auf castellano: Eliminatorias, ist die der Conmebol, des südamerikanischen Fußballverbands. Zehn Länder spielen 4,5 Endrundenplätze aus. Nirgends auf der Welt geht es enger und emotionaler zu. Es gibt keine Favoriten, jeder kann jeden schlagen. Zudem sind die Eliminatorias die eigentliche Südamerikameisterschaft, weil jeder gegen jeden in Hin- und Rückspiel antritt. Die Spiele in der Höhe, in La Paz und Quito, sind die Hölle, und die Tropenhitze von Barranquilla ist auch nicht von schlechten Eltern. Paraguay hat gerade auf Sommerzeit umgestellt und deshalb wird dort morgen (Ortszeit) im Estadio Defensores del Chaco in der Hauptstadt Asunción das erste von 90 Spielen angepfiffen: Paraguay gegen Peru. Peru hat einen Lauf und Paraguay in den letzten sechs Spielen besiegt. Überdies haben die Gastgeber von den letzten fünf Eliminatorias daheim vier verloren (inklusive einem 1:4 gegen eben Peru) – und deshalb waren sie auch in Russland nicht am Start.

In Montevideo kommt es zum Klassiker zwischen der Heimmannschaft Uruguay und Chile. In 28 Kämpfen haben die Charrúas noch nie daheim eine Niederlage gegen die Trasandinos erlitten. Überdies haben sie vergangenes Jahr kein einziges Heimspiel verloren, und so viele (13) hatten sie noch nie gekickt. Das letzte Länderspiel, das Chile ausgetragen hat, datiert vom Oktober 2019; damals gewann die Roja mit 3:2 gegen Guinea – zuvor waren sie in sieben Matches sieglos geblieben (inklusive einer 0:1 Niederlage gegen die Urus bei der Copa América in Brasilien).

Außerdem spielen Argentinien – Ecuador und am Freitag (Ortszeit) Kolumbien – Venezuela sowie Brasilien – Bolivien. Glück auf!