Halbtotal Filmproduktion/Frank Amann/ZDF »Blackbox Syrien«: Ein israelischer Soldat an der Grenze

Blackbox Syrien

Der schmutzige Krieg

Anfang 2011 begann der Krieg in Syrien, aus dem bald ein internationales Massenmorden wurde. Über zwölf Millionen Syrer sind zu Flüchtlingen geworden, Hunderttausende haben ihr Leben verloren. Der Dokumentarfilm übergeht geflissentlich die Rolle der NATO in diesem Konflikt. D 2019.

Arte, 20.15 Uhr

Quarks: Brücken auf dem Prüfstand

Im August 2018 stürzte in Genua ein Teilstück der Morandi-Brücke ein. Dabei kamen 43 Menschen ums Leben. Es wird den Fragen nachgegangen, ob es an der Konstruktion der Brücke lag und ob eine solche Katastrophe auch in Deutschland möglich wäre. Dazu wagte das Filmteam ein Experiment: In einem Wuppertaler Steinbruch baute es eine Betonbrücke und brachte sie mit einem beladenen Lkw zum Einsturz. In Genua ist die Brücke übrigens wieder aufgebaut. D 2020.

WDR, 21.05 Uhr

Zuhause gesucht

Wohnungslose Familien in Deutschland

Seit 2014 ist die Zahl der Wohnungslosen in Deutschland um 150 Prozent gestiegen. Bundesweit sind es etwa 1,2 Millionen, darunter fast ein Viertel Familien mit Kindern. Und längst hat das existentielle Problem auch den Mittelstand erreicht. Dass Immobilien als Spekulationsobjekte in den Städten missbraucht werden, macht es so schwer, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Schon zwei Monate Mietrückstand reichen aus, um die Wohnung zu verlieren. D 2020.

ZDF, 22.15 Uhr

Club 1

Der Überraschungstalk mit Hannes Ringlstetter

Ui, der Ringlstetter hat es ins Hauptprogramm geschafft! Nicht schlecht. Der Musiker und Entertainer lässt sich überraschen: Nur die Redaktion und Sidekick Caro Matzko kennen vor der Aufzeichnung die Gästeliste. D 2020.

Das Erste, 22.50 Uhr

Mossul, nach der Schlacht

Am 10. Juli 2017, nach neun Monaten Kampf, wurde Mossul vom IS befreit. Heute steht die Zweimillionenstadt, die die dschihadistische Miliz für ihre Ausrufung des Kalifats missbraucht hatte, vor einem harten Neuanfang – die Viertel westlich des Tigris sind zerstört, die Unruhen haben Spuren hinterlassen. Der Film dokumentiert die Bemühungen der irakischen Bevölkerung, Mossul wieder aufzubauen. F 2019.

Arte, 22.55 Uhr