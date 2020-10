Stefan Erhard/rbb/ARD/dpa Zu ermitteln ist eine ungesühnte Tat aus der Vergangenheit (Meret Becker, Rolf Becker und Mark Waschke)

Die permanente Einblendung ordnete auch diesen Film ins Jubiläumsjahr »30 Jahre deutsche Einheit« ein. Doch der Schwerpunkt lag diesmal nicht auf Mauer, Stasi, Stacheldraht: Im Vordergrund stand die Frage um die Verstrickung von Jugendlichen in die Verbrechen Nazideutschlands. Glühend im Zentrum und geradezu monumental in seinem Ringen um Vergebung die Figur des Firmenpatriarchen Klaus Keller (gespielt von Rolf Becker, man hielt den Atem an), belastet mit einer gemeinsam mit seinem Bruder begangenen Tat aus den letzten Kriegstagen. Der von Jörg Schüttauf gespielte Neonazipolitiker blieb dagegen etwas blass, die Machenschaften seiner neofaschistischen Partei unterbelichtet. Das ist um so bedauerlicher, als es ja gerade darum gehen sollte: Vieles von dem, was aus Jugendlichen wie den Keller-Brüdern fanatische Hitlerjugend-Anhänger und Mörder machte, gilt offenbar längst wieder als sagbar. 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges. (mis)