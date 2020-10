Christoph Soeder/dpa Soll geräumt werden: Das Hausprojekt »Liebig 34«

In Schockmomenten fällt einem selten etwas Kluges ein. Das gilt zum Beispiel bei einer plötzlich beendeten Beziehung. Das Hörspiel »Was ich hätte sagen sollen – Ein schlagfertiges Hörspiel im nachhinein« (MDR 2020; Di., 20 Uhr, DLF) von Dunja Arnaszus lässt die verlassene Hauptfigur so ein Szenario im Rückspiegel betrachten und langsam ihre Wortgewandtheit wiederfinden.

Am 9. Oktober soll das linke Hausprojekt Liebig 34 in Berlin geräumt werden. Damit setzt sich die von Investoren bestimmte Stadtplanung, wie sie auch an der Räumung der Kollektivkneipe Syndikat deutlich wurde, weiter fort. Die derzeitige Situation von zwei Haus- und Kulturprojekten in Hamburg macht »Hopo-Express #108 How to Make a Radio: Ein Abriss ist nicht solidarisch« (Mi., 20 Uhr, FSK) zum Thema. Ausgabe »#109« (Fr., 8 Uhr, FSK) setzt sich kritisch mit der Initiative »Wer hat, der gibt« auseinander.

Am vergangenen Sonntag wurde in Hamburg ein jüdischer Student bei einem Angriff direkt vor einer Synagoge schwer verletzt. Die antisemitische Gewalt in Deutschland hält ungebrochen an. Mit dem rechten Attentat auf eine Synagoge vor etwa einem Jahr in Halle an der Saale setzt sich Duska Roth in ihrem Feature »Halle, 9. Oktober – Ein Jahr danach« (MDR 2020; Mi., 22 Uhr, MDR Kultur) auseinander.

Als Ursendung läuft Susanne Amatoseros postkolonialistisches Hörspiel »Bowguard – Monolog für einen Affen« (DLF Kultur 2020; Mi., 22 Uhr, DLF Kultur), das Filmmagazin »Achsensprung« (Do., 14 Uhr, FSK) kümmert sich in seiner vierten Ausgabe um das Genre Science-Fiction. In der Sendungsankündigung wird Dietmar Dath zitiert: »Science Fiction ist nicht Eskapismus angesichts der Schieflagen in unserer Gegenwart, ihr Boom ist Ausdruck des Hungers nach Möglichkeiten, die Welt anders zu denken.«

Das von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste als »Hörspiel des Jahres 2019« ausgezeichnete Stück von Ruth Johanna Benrath »Geh dicht dichtig! Ein lautpoetischer Dialog mit Elfriede Gerstl« (ORF/BR 2019; Fr., 21 Uhr, Bayern 2 und Sa., 14 Uhr, ORF Ö1) wird gleich an zwei Terminen wiederholt. Gabriele Knetsch untersucht in ihrem neuen Feature »Wie der Staat mit rassistischen Lehrern umgeht« (SWR 2020; Sa., 9 Uhr, MDR Kultur und RBB Kultur). Die Krankheit AIDS und die Diskriminierung der Erkrankten durch die Gesellschaft beschäftigen Rosa von Praunheim in seinem dokumentarischen Hörspiel »Adonis in New York« (WDR/NDR/RIAS 1987; Sa., 18 Uhr, DLF Kultur). Pflichttermin ist wie immer das »Corax Antifa Info« (Sa., 19.30 Uhr, FSK). Um 20 Uhr folgt danach die interaktive Sendung »Lignas Music Box: Jugend« ebenfalls auf FSK. An den 90. Geburtstag des Dramatikers Harold Pinter erinnern zwei Stücke von ihm: »Eine Art Alaska« (DRS/WDR 1984; Sa., 20 Uhr, SRF 2 Kultur) »Eine Nacht außer Haus« (HR 1960; So., 22 Uhr, HR 2 Kultur).

Um eine Ermittlerin beim Verfassungsschutz herum haben Dorian Steinhoff und Tilman Strasser ihre Serie »Der V-Komplex« (NDR 2020; Ursendung 3/4 Sa., 21 Uhr, NDR Info) konzipiert. Das Hörspiel gibt es auch als Podcast zum Herunterladen. Mit dem »Kriegsblindenpreis« wurden für das Jahr 2019 Wittmann und Zeitblom für ihr Stück »Audio. Space. Machine – Ein Bauhaus-Konzeptalbum« (DLF/NDR/SWR 2018; So., 18 Uhr, Bremen zwei) ausgezeichnet. Bleibt noch, auf die beiden Ursendungen »Corona Talks – Zufallsgespräche im Lockdown« (WDR 2020; Ursendung So., 19 Uhr, WDR 3) von Johanna Bentz und »The Hidden Environment. The Feeling of the Cave« (ORF 2020; Ursendung So., 23 Uhr, ORF Ö1) von Simina Oprescu hinzuweisen.