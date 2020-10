Sebastian Kahnert/zb/dpa Der Eigenanteil ist nur ein Posten unter mehreren, wenn es um die Finanzierung eines Platzes in der stationären Pflege geht

Die neueste Botschaft von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ließ aufhorchen: »Mein Vorschlag ist, dass Heimbewohner für die stationäre Pflege künftig für längstens 36 Monate maximal 700 Euro pro Monat zahlen«, verkündete der CSU-Politiker am Wochenende via Bild am Sonntag. Mit der Deckelung des Eigenanteils sollten Pflegebedürftige vor finanzieller Überlastung im Alter geschützt werden, so Spahns Versprechen, denn die Kosten würden »für immer mehr Familien zum Problem«. Dieses soll sich nach seinen Plänen für eine Pflegereform auf maximal 25.200 Euro auswachsen, frei nach dem Motto: Schluss mit Ausgaben, Problem behoben.

Das geht weit an der Realität vorbei. Tatsächlich ist der auf die reinen Pflegeleistungen gemünzte sogenannte Eigenanteil nur ein Posten unter mehreren, wenn es um die Finanzierung eines Platzes in der stationären Pflege geht. Allein dieser ist in den zurückliegenden drei Jahren im Bundesmittel um 238 Euro auf 786 Euro monatlich gestiegen. Dazu kommen noch Aufwendungen für Unterkunft, Verpflegung und Investitionen der Heime. Daten des Verbandes der Ersatzkassen, Stand 1. Juli, beziffern den Gesamtumfang auf 2.015 Euro im Monat. Zum Vergleich: Nach dem am Montag veröffentlichten »Rentenatlas« der Deutschen Rentenversicherung bezogen Senioren 2019 im Durchschnitt 1.269 Euro netto staatliches Altersgeld. Ein Drittel der Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeheimen ist bereits heute auf staatliche Stütze angewiesen.

Daraus folgt: Wer in Deutschland als »Normalrentner« zum Pflegefall wird, landet über kurz oder lang in der Armutsfalle und reißt seine Familie mitunter mit ins Elend. Wobei der Aufenthalt in einem Pflegeheim für die meisten nicht nur den letzten, sondern auch einen kurzen Lebensabschnitt darstellt. Nach Angaben der Deutschen Stiftung Patientenschutz stirbt ein Drittel der Heimbewohner nach drei Monaten, »60 Prozent sind nach zwölf Monaten tot«. Für die Mehrheit der Betroffenen und ihre Angehörigen ist Spahns »Deckel« deshalb null und nichtig. Bis er nach drei Jahren greift, hat sich der Kreis der »Profiteure« erheblich gelichtet.

Wie Brysch fordert deshalb auch der Paritätische Wohlfahrtsverband den Ausbau der Pflegeversicherung zu einer »einheitlichen solidarischen Vollkaskoversicherung«. Verbandschef Ulrich Schneider zeigte sich am Montag auch nur halb zufrieden mit den Regierungsplänen. Er plädierte für eine Haltelinie bei 15 Prozent der pflegebedingten Kosten. Das sei das Äußerte des Zumutbaren. Ein kleines Lob hat der Gesundheitsminister für sein Vorhaben verdient: Dafür, Mehrkosten, auch für seine geplante Personaloffensive, in Teilen aus Steuermitteln zu tragen. Das öffnet, wenigstens theoretisch und auf lange Sicht, die Tür zu einem umfassenden Systemwechsel in Richtung einer echten Bürgerversicherung. Auf Spahns Agenda steht das freilich nicht.