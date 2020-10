Julian Stratenschulte dpa/lnw Arbeitssuchenden aus EU-Ländern wird es immer schwerer gemacht, Transferleistungen zu erhalten (Gelsenkirchen, 1.2.2011)

Freizügigkeit hin oder her: Für arme Menschen aus anderen EU-Ländern gilt sie nicht. Schon jetzt sind Betroffene weitgehend von der Grundsicherung ausgeschlossen. Eine Ausnahme bildeten, dank eines Urteils des Bundessozialgerichts (BSG) aus dem Jahr 2013, Familienangehörige von EU-Bürgern mit einem festen Job oder einem behördlichen Aufenthaltstitel. Künftig sollen auch sie leer ausgehen. Der bislang für sie geltende »Schutz der Familie«, ein humanitärer Grund, soll ausgehebelt werden. So will es ein Gesetzentwurf der Bundesregierung, den das Parlament am Freitag beschließen soll. Bei einer Anhörung am gestrigen Montag schlugen Sozialverbände Alarm.

Bereits seit dem Inkrafttreten der Freizügigkeit in der Europäischen Union (EU) im Jahr 2005 versuchen Deutschlands Regierende, die Ärmsten mittels Verweigerung existentieller Mittel von der Einreise abzuhalten. Seit 2007 haben sie keinen Anspruch auf Hartz IV, wenn sie sich zur Arbeitssuche oder Kinderbetreuung in der Bundesrepublik aufhalten. Die BSG-Richter milderten 2013 die Folgen etwas ab. Sie urteilten, dass Sozialbehörden zumindest prüfen müssten, ob ein »fiktiver Aufenthaltstitel«, also ein Anspruch aus humanitären Gründen besteht. Zwei Jahre später befanden die Bundesrichter zudem, dass auch EU-Bürgern mit festem Wohnsitz hierzulande zwar kein Hartz IV, aber Sozialhilfe zustehe. Dies sei bereits nach einem halben Jahr der Fall.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), damals unter Andrea Nahles (SPD), hielt dagegen. Eilig brachte es das »Gesetz zur Regelung von Ansprüchen ausländischer Personen in der Grundsicherung für Arbeitssuchende«, das sogenannte EU-Bürger-Ausschlussgesetz, auf den Weg, das bereits im Dezember 2016 in Kraft trat. Danach haben Betroffene in den ersten fünf Jahren gar keine Leistungsansprüche, sofern sie nicht über einen längeren Zeitraum beschäftigt waren oder sind. Die Neue Richtervereinigung (NRV) sah darin insbesondere einen Angriff auf Sinti und Roma, »deren Anwesenheit in unreflektierter Tradition als besonders unerwünscht gilt«, wie der Juristenverband in einer Pressemitteilung erklärte. Die Regierung habe so »die Axt an das Fundament unserer Verfassungsordnung gelegt« und »eine Gruppe moderner Sklaven« geschaffen. Dies, so die NRV, schade dem gesamten Arbeits- und Sozialrecht.

Der nun geplante Ausschluss von Familienangehörigen ohne eigenen Aufenthaltstitel verbirgt sich in einem Paket »zur aktuellen Anpassung des Freizügigkeitsgesetzes«. Das soll vorrangig in Deutschland lebenden Briten nach dem EU-Austritt ihres Heimatlandes Bestandsschutz bieten. Das begrüßten alle Bundestagsfraktionen. Doch der strittige Paragraph hebele Grundrechte für besonders schutzbedürftige Menschen aus, kritisierte Natalia Bugaj-Wolfram vom Paritätischen Wohlfahrtsverband am Montag. Besonders häufig seien schon jetzt erwerbslose Mütter vom Ausschluss betroffen, deren Partner in Deutschland für geringen Lohn arbeiten. Die Ämter verweigerten ihnen oft die Grundsicherung und damit auch den Schutz im Krankheitsfall, während dies Partner und Kindern zugestanden werde. »Diese Schlechterstellung ist offenbar sogar nach Rechtsauffassung der Bundesregierung kaum zulässig«, heißt es in der Stellungnahme ihres Verbandes. So steht an anderer Stelle im Gesetzentwurf, dass nahestehende Personen zu behandeln seien wie Familienangehörige.

Ähnlich sah es Swenja Gerhard vom Verband binationaler Familien und Partnerschaften. »Es müssen Ausnahmen für arbeitssuchende und kranke Angehörige im Gesetz geschaffen werden«, forderte sie. Bianca Schulze-Rautenbach vom Bundesweiten Koordinierungskreis gegen Menschenhandel (KOK) machte auf eine weitere besonders gefährdete Gruppe aufmerksam: »Von Menschenhandel betroffenen EU-Bürgerinnen wird schon jetzt das Existenzminimum oft verweigert, und sie haben in ihrer ohnehin schwierigen Lage mit Behörden zu kämpfen.« Dies verfestige sich durch die neue Regelung. »Sie müssten dann entweder auf Leistungen oder aber auf Freizügigkeit verzichten, um einen Aufenthaltstitel zu bekommen«, erklärte sie. In letzterem Fall könnten sie dann aber abgeschoben werden.

Die Vertreter der Sozialverbände machten auf die prekäre Lage vieler EU-Migrantinnen und -Migranten aufmerksam. Sie seien überproportional häufig obdachlos. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW) schätzte die Zahl der EU-Bürger, die in Deutschland ohne gesetzlichen Anspruch auf Hilfe auf der Straße leben, Ende 2019 auf rund 40.000.