Peter Kneffel/dpa Abgang bei Wirecard: Wenn Shortseller auf sinkende Kurse setzen, ist bald einpacken angesagt

Der Fall Wirecard wird bereits mit den größten Schurkenstücken der Wirtschaftsgeschichte verglichen. Der Zahlungsdienstleister aus Aschheim bei München musste Ende Juli einräumen, dass 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz nie vorhanden waren. Zum Krimi wurde der Fall aber erst dadurch, dass sich Privatdetektive, Wirecard-Manager, Banker und Hedgefondsmanager sowie die deutsche Bundesanstalt für Finanzaufsicht schützend vor den Star im Dax stellten – und aggressiv gegen Journalisten und Informanten vorgingen.

Fraser Perring veröffentlichte bereits im Februar 2016 einen 100seitigen Bericht über Bilanzfälschungen von Wire­card. Perring ist Leerverkäufer (englisch Shortseller). Er scannt Unternehmensbilanzen nach Ungereimtheiten, leiht sich bei Banken Aktien der Unternehmen, um auf sinkende Aktienkurse zu setzen. Im Anschluss werden die Bilanzfälschungen veröffentlicht, die Aktien weiterverkauft, und die Kursdifferenz eingestrichen. Leerverkäufer arbeiten klandestin, denn schnell bieten Konzerne große Anwaltskanzleien auf. Perring nannte den Bericht »Zatarra-Report«. Zu lesen gab es eine Zusammen­stellung von Fakten, die belegen, dass Wirecard seit Jahren die großen Kreditkartennetze von Visa und Mastercard getäuscht hatte, um Zahlungen US-amerikanischer Onlineglücksspieler abzuwickeln. Nicht ohne Folgen. Die Wirecard-Aktie stürzte schlagartig um 25 Prozent ab. Es folgten Unterlassungserklärungen und Klagen wegen Marktmanipulation – vorneweg von der deutschen Finanzaufsicht. Im Gespräch mit junge Welt erklärte Perring: »Ich rief bei der Bafin an und sagte: Mein Name ist Fraser Perring, und ich möchte Ihnen helfen, die Geldwäsche-Untersuchungen bei Wirecard zu verfolgen. Wissen Sie, was diese dummen Idioten gesagt haben? Wir sind nicht interessiert an Betrug, sondern an Ihnen, Mr. Perring! Wie absurd! Es ist, als ob man einen Bankraub der Polizei meldet, und dafür von den Behörden angeklagt wird!« Die Bafin stellte sich wie eine Wand vor Wirecard. Alle Anschuldigungen prallten in Frankfurt ab. Statt dessen verhängte die Behörde im Februar 2019 ein Leerverkaufsverbot für Wirecard-Aktien. Die Händler waren empört. Perring dazu gegenüber jW: »Auf dem Höhepunkt des Wirecard-Skandals war ich mit 13 Millionen Euro im Minus.« Seine »Kollegin« Fahmi Quadir erklärte in einem offenen Brief an die Short-Selling-Abteilung der Bafin: »In meinem Fonds Safkhet Capital führen wir über Hunderte und sogar Tausende von Stunden investigativer Prüfungen durch, um qualvolle und unangenehme Fragen zu beantworten. Unsere Arbeit ist kostspielig, präzise und kann oft dazu führen, dass eine tiefe Kluft zwischen der öffentlichen Darstellung eines Unternehmens und seiner Realität aufgedeckt wird.«

Perring, der bereits das nächste deutsche Unternehmen, den IT-Leasing-Konzern Grenke, das Fürchten lehrt, ließ nicht locker. Er baute seine Recherchen aus. »Wirecard gab an, mit Uber zu kooperieren. Ich fragte bei Uber nach, und sie fragten: Wirecard, wer ist das?«

Viele Investoren hatten darauf gesetzt, dass ein deutscher Finanzdienstleister mit der übermächtigen Konkurrenz aus den USA schritthalten könnte. Eine Finanzblase wurde geschaffen, die nicht platzen durfte, denn zu viele Spekulanten hatten ihre Finger im Spiel. Der Aktienpreis stieg um sechs Prozent, nachdem sie angekündigten hatten, ihr Geschäft in Singapur auszubauen. »Was Wirecard gemacht hat?« fragte Perring im jW-Gespräch. Sie verkauften ihren kontaktlosen Bezahldienst an eine Nudelbar in Singapur. Ich meine, wollen die mich verarschen? Der Marktpreis von Wirecard belief sich zu dem Zeitpunkt auf 24 Milliarden Euro.«

Heute ist das Unternehmen keinen Pfifferling mehr wert. »Asche zu Asche in Aschheim«, lautete eine Schlagzeile des Handelsblatts im August. Warum es eines britischen Shortseller zur Aufklärung des Finanzskandals bedurfte, kann sich Perring ganz simpel erklären. Die hiesige Wirtschaftsjournaille wollte beim Aufstieg mitmischen: »Offensichtlich können sie beim Schreiben für ein Kursziel von 24 Milliarden Euro mehr verdienen als beim Schreiben für ein Kursziel von null.« Er frage sich nur, warum in Deutschland von »Short-Attacken« gegen Wirecard, Grenke und Co. gesprochen werde. »Das setzt voraus, es handele sich um Opfer. Aber wer ist das Opfer, bei einer Firma, die betrügt? Es ist nicht der Shortseller. Die Manager lieben das Wort Attacke, weil es bedeutet, dass sie die Opfer sind. Sie sind es aber nicht. Sie sind die Täter.«